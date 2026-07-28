Transpaís asegura apoyo a víctimas tras accidente en Monterrey

La empresa colaborará con las autoridades para esclarecer las causas del accidente y sostuvo que actuará con transparencia durante las investigaciones.

Por Raúl López García

Expreso

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La empresa de transporte Transpaís, con sede en Ciudad Victoria, fijó su postura tras el accidente registrado la mañana de este martes en el centro de Monterrey, Nuevo León, donde una de sus unidades participó en un choque múltiple con un camión del transporte urbano y varios vehículos particulares.

En un comunicado oficial, la compañía informó que el autobús había concluido su recorrido y circulaba sin pasajeros al momento del percance, luego de haber descendido a todos los usuarios en la terminal. La unidad se dirigía a su resguardo cuando ocurrió la colisión en el cruce de las calles Villagrán y Arteaga.

La empresa señaló que su prioridad es la atención de las personas lesionadas que viajaban en los otros vehículos involucrados, por lo que aseguró haber activado de inmediato sus protocolos de asistencia integral para garantizar atención médica y el apoyo necesario a las víctimas y sus familias.

«Nos coordinamos con los cuerpos de auxilio, Protección Civil y autoridades de Tránsito de Monterrey para asegurar que todos los afectados recibieran atención médica inmediata y especializada», indicó Transpaís, al tiempo que expresó su solidaridad con las personas afectadas.

Asimismo, manifestó que colaborará con las autoridades para esclarecer las causas del accidente y sostuvo que actuará con transparencia durante las investigaciones. Aunque evitó pronunciarse sobre el origen del choque, afirmó que permanecerá en disposición de atender los requerimientos oficiales.

En la parte final del comunicado, la empresa Tamaulipeca recordó que cuenta con más de 96 años de operación y que la seguridad ha sido uno de sus principales pilares. «Estamos aquí, asumiendo responsabilidad y asegurando la integridad de los afectados y de sus familiares», expresó, sin precisar hasta el momento el número de lesionados ni ofrecer más detalles sobre el operador de la unidad.