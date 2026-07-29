Alerta por salmonella en huevos de EU: ¿podría afectar a México?

Debido a la alerta en Estados Unidos por el brote de salmonella, hay dudas sobre si esta afectará a huevos en México.

Autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una alerta masiva por la posible contaminación con la bacteria Salmonella enterica (serotipo Enteritidis), en aproximadamente 19 millones de unidades de huevo.

Esto también ha causado alarma en México, por las posibles afectaciones que el brote de salmonella pudiera tener en el país en general, así como en las piezas de huevo que se distribuyen.

¿Brote de salmonella en Estados Unidos afecta a huevo en México?

Al ser uno de los países que más consumen huevo en el mundo, la alerta por el brote de salmonella en Estados Unidos ha preocupado a la población en México.

Sin embargo, a pesar de la cercanía con el brote, hasta ahora no existe evidencia de que los huevos infectados con salmonella en Estados Unidos hayan sido distribuidos oficialmente en México.

Por lo que las autoridades sanitarias nacionales no han emitido una alerta de retiro para productos en comercios locales.

No obstante, existe un riesgo real para la población en zonas fronterizas o para viajeros que hayan adquirido estos productos en supermercados estadounidenses.

Es por ello que se recomienda que cualquier producto proveniente de Estados Unidos sea revisado minuciosamente por autoridades, comercios y compradores en general.

Asimismo, se recomienda coser muy bien todos los huevos que se consuman.

¿Qué pasó con el brote de salmonella en Estados Unidos?

De acuerdo con los reportes de Estados Unidos, los lotes de huevo infectados con salmonella se identifican por el código de planta P-1950 o 0840962, y la fecha juliana situada entre 157 y 184.

Asimismo, los huevos con fechas de caducidad marcadas entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026 presentan una alta probabilidad de estar contaminados con salmonella en Estados Unidos.

Entre las marcas involucradas destacan las siguientes, distribuidas en los estados de Texas, Luisiana, Oklahoma, Arkansas, Nuevo México y Mississippi:

Kroger

Simple Truth

Brookshire’s

Country Morning

Sunups

Hasta el momento, el brote ha provocado al menos 98 infecciones documentadas en 17 estados, de las cuales 26 han requerido hospitalización.

CON INFORMACION DE SDP NOTICIAS