Américo promete justicia; familia da voto de confianza

El gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró que se aplicará todo el peso de la ley por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, al dialogar con familiares de la víctima durante una gira de trabajo en El Mante

Por. Perla Reséndez/ Raquel Osorio Gallegos

Expreso – La Razón

EL MANTE, TAMAULIPAS.- El Gobernador Américo Villarreal Anaya se comprometió a hacer justicia y aplicar todo el peso de la ley contra los responsables del feminicidio de Dafne Zapata Quintos ocurrido el pasado 16 de julio en un campamento militarizado en Ciudad Madero.

Durante su gira de trabajo en el municipio de El Mante, el mandatario fue abordado por la abuela de Dafne y un grupo de personas que con pancartas en mano exigían justicia para la menor que murió a causa de asfixia por inmersión, motivo por el que hay tres personas detenidas enfrentando un proceso legal.

“A una semana y unos días, ya haya detenidos”, le dijo el mandatario a la señora Juana Laura Martínez, quien se acercó al mandatario para exponer su exigencia, “justicia, eso es lo que quiero, quiero hechos”, le decía la abuelita de Dafne.

“Le damos el voto de confianza y lo vamos a dejar trabajar. Queremos ver justicia”, afirmó la familiar de la víctima.

Villarreal Anaya le explicó que el proceso legal lleva su curso, mientras tanto se decretó la prisión preventiva justificada, en tanto se resuelve la vinculación o no a proceso por el feminicidio de la adolescente, reiterando que se aplicará todo el peso de la ley para los responsables.

“Es la ley y se está haciendo justicia; en el proceso de la investigación y se va a aplicar toda la justicia, todo el peso de la ley”, señaló el mandatario estatal, mientras la señora Juana Laura Martínez dijo que esperan que todos los implicados en la muerte de su nieta, estén en prisión y paguen por el crimen.

En el Centro Integral de Justicia de Altamira, se lleva a cabo la audiencia de Danna Yanina, joven de 18 años detenida e imputada por su presunta participación en la muerte de Dafne. La defensa de la joven insisten en su inocencia y ofertaron 32 testimoniales para desestimar la acusación hecha por el Ministerio Público. En las próximas horas, la jueza del caso tendrá que determinar su vinculación o no vinculación con el caso.