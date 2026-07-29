Aumentan 20% denuncias por maltrato animal en Victoria

En lo que va de 2026, las denuncias formales por maltrato animal en Cd. Victoria aumentaron 20%, informó SEDUMA municipal.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El maltrato animal continúa en aumento en Ciudad Victoria. Durante lo que va del año, las denuncias formales crecieron un 20 por ciento, mientras que los reportes ciudadanos por perros y gatos en condiciones de abandono, sin alimento, agua o atención médica, se han vuelto cada vez más frecuentes, informó la encargada de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) municipal, Mariana Sierra Barrera.

La funcionaria reveló que el municipio ha recibido alrededor de 60 reportes relacionados con posibles casos de maltrato animal, aunque únicamente una tercera parte, cerca de 20, se ha convertido en denuncias formales, requisito indispensable para que las autoridades puedan iniciar una investigación y actuar legalmente.

«Hemos recibido alrededor de 20 denuncias en este año; lastimosamente sí se han incrementado, yo creo que un 20 por ciento más», afirmó Sierra Barrera, al reconocer que las publicaciones sobre animales envenenados, golpeados o abandonados se han vuelto constantes tanto en redes sociales como en los canales oficiales de atención.

Explicó que la mayor incidencia se registra en colonias del poniente de la ciudad, donde predominan los casos de perros y gatos que permanecen amarrados durante largos periodos, sin acceso a agua, alimento, sombra o atención veterinaria, condiciones que también constituyen maltrato de acuerdo con la legislación vigente.

Sierra Barrera aclaró que el Ayuntamiento únicamente recibe los reportes, orienta a los ciudadanos y acompaña el proceso de denuncia, ya que la intervención directa corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado, autoridad facultada para solicitar órdenes de cateo, ingresar a domicilios y asegurar a los animales cuando existen elementos suficientes.

«Nosotros tomamos el reporte y hacemos el acompañamiento, pero la Fiscalía es la que se encarga de realizar los rescates y de llevar el tema de las sanciones; nosotros no podemos ingresar a propiedad privada», explicó la funcionaria.

Como ejemplo de esa coordinación, recordó el operativo realizado la semana pasada en una colonia cercana al Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, donde agentes ministeriales ejecutaron un cateo derivado de una denuncia ciudadana y rescataron a un perro que presuntamente permanecía en condiciones de abandono. Tras estos aseguramientos, corresponde a la Fiscalía integrar la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades legales, mientras que el municipio participa en la valoración y seguimiento de los animales rescatados.

Finalmente, la titular de SEDUMA municipal exhortó a la población a no limitarse a exhibir los casos en redes sociales y presentar la denuncia correspondiente, ya que sólo mediante ese procedimiento las autoridades pueden intervenir para rescatar a los animales y sancionar a quienes incurran en actos de maltrato.