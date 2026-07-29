Calor dará otro golpe a Tamaulipas; sensación térmica alcanzará hasta 51 °C

En la región centro, donde se ubica Ciudad Victoria, se pronostican temperaturas máximas de 37 a 41 grados, con sensaciones térmicas de 41 a 47 grados.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Tamaulipas permanecerá bajo condiciones de calor extremo durante los próximos días, con temperaturas que alcanzarán hasta 42 grados centígrados y sensaciones térmicas de hasta 51 grados, informó la Secretaría de Salud del Estado, que llamó a la población a extremar precauciones ante el elevado riesgo de golpes de calor y deshidratación.

El análisis climatológico estatal advierte que entre el 25 y el 31 de julio prevalecerá un ambiente de muy caluroso a extremadamente caluroso en las cinco regiones del estado. Los días de mayor impacto se prevén del 27 al 30 de julio, principalmente en la zona norte y el centro, donde el semáforo de riesgo por calor se mantiene en nivel muy alto.

En la región centro, donde se ubica Ciudad Victoria, se pronostican temperaturas máximas de 37 a 41 grados, con sensaciones térmicas de 41 a 47 grados. En la frontera los valores oscilarán entre 38 y 41 grados, con sensaciones de hasta 50 grados, mientras que el pronóstico estatal contempla jornadas con 42 grados y una sensación térmica máxima de 51 grados.

Aunque se esperan lluvias y chubascos aislados en algunas zonas del estado, principalmente al inicio del periodo y en municipios del sur y la costa, la Secretaría de Salud advirtió que estas precipitaciones no serán suficientes para reducir el riesgo, ya que la combinación de altas temperaturas y humedad mantendrá condiciones peligrosas para la población.

Ante este panorama, la dependencia recomendó mantener una hidratación constante, incluso sin sentir sed; usar ropa ligera y de colores claros; protegerse con gorra, sombrero o sombrilla y utilizar bloqueador solar; evitar la exposición prolongada a los rayos solares y suspender actividades físicas intensas entre las 11:00 y las 18:00 horas, cuando la radiación alcanza sus niveles más elevados.

Asimismo, exhortó a no dejar bajo ninguna circunstancia a personas, adultos mayores, niños o mascotas dentro de vehículos estacionados, debido a que la temperatura en el interior puede elevarse rápidamente y provocar consecuencias fatales. También pidió estar atentos a síntomas como mareo, dolor de cabeza, debilidad, piel caliente, confusión o pérdida del conocimiento y acudir de inmediato a la unidad médica más cercana si se sospecha de un golpe de calor o un cuadro de deshidratación severa.