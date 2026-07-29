De vendedor ambulante a estatua urbana: dos décadas de trabajo en los cruceros

Aguilar aseguró que prácticamente toda su vida laboral ha transcurrido en los cruceros y que su trabajo lo ha llevado a recorrer varios estados de la República Mexicana.

Por Fabián Meléndez

Expreso

Carmelo Aguilar, originario del estado de Puebla, lleva alrededor de 20 años dedicándose al arte urbano en cruceros y espacios públicos de distintas entidades del país.

El artista, de 46 años de edad, explicó que su trayectoria ha sido un proceso de crecimiento, similar al de cualquier empleo. Señaló que comenzó vendiendo diversos productos, posteriormente trabajó como payaso y realizó otras actividades en los semáforos, hasta convertirse en estatua urbana, oficio al que actualmente se dedica.

“Es como cualquier otro empleo; empiezas en un puesto y poco a poco vas avanzando. Yo empecé vendiendo, luego fui payaso, hice otras labores en los semáforos y terminé como estatua”, comentó.

Aguilar aseguró que prácticamente toda su vida laboral ha transcurrido en los cruceros y que su trabajo lo ha llevado a recorrer varios estados de la República Mexicana, llevando el arte urbano a miles de personas.