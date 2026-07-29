Faltan más piezas del caso: Alejandra

La madre de Dafne, Alejandro Quintos afirmó que las investigaciones avanzan, aunque aún faltan personas clave por identificar

Por. Benigno Solís/Óscar Figueroa

EXPRESO – LA RAZÓN

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Alejandra Quintos, mamá de Dafne, arribó a las instalaciones del Centro Integral de Justicia en Altamira la mañana del martes, para ingresar a la audiencia de Dana Yanina.

Antes de entrar, expresó que se sentía con energía y con valor, como siempre se ha sostenido desde el primer día.

Sobre el desarrollo del proceso, señaló que va bien pero falta más.

«Está excelente el trabajo que está haciendo la procuraduría, el gobierno federal, el gobierno del estado, estoy muy agradecida pero faltan más piezas claves de este rompecabezas y vamos a agarrar a todos esos asesinos, torturadores, violadores, pedófilos, enfermos que han dañado la juventud y la infancia de miles de niños», mencionó.

Interrogada sobre si considera que Dana Yanina es inocente, aclaró que no puede dictaminar ni señalar quien es inocente y quién es culpable o quien lo hizo porque no estuvo en el lugar de los hechos.

«Yo solamente soy una madre, que se esclarezca ahorita esto tan doloroso», aseguró.

Exigen liberación de Danna Yanina

La mañana del martes, familiares y amigos de Dana Yanina realizaron una manifestación para exigir su liberación.

Fue en el interior del Centro Integral de Justicia en Altamira, donde efectuaron la protesta.

Portaban pancartas con leyendas como «Yanina también es víctima», «Justicia para Dana Yanina», entre otros.

Señalaron que no existen pruebas en contra de la hoy detenida ya que es inocente.

De igual manera, demandaron la destitución de la fiscal, Rosalba Hernández Gutiérrez.

Horas más tarde, volvieron a manifestarse pero en esta ocasión fue en el exterior del Centro Integral de Justicia.

«Ese señor Ponce y la señora Estrellita tenían poder, de dónde, quien los cubre, quien los cubre para que ellos hagan lo que hicieron por muchos años», indicó.

Piden castigos a quienes dejaron funcionar academia

Colectivas feministas de la región exigieron castigo a los funcionarios y dependencias que permitieron el funcionamiento de Doenitz durante 30 años, lugar donde ocurrió el feminicidio de Dafne.

A través de un posicionamiento, las organizaciones firmantes señalaron de forma directa a la Secretaría de Educación Pública, y los gobiernos estatal y municipal por la falta de supervisión al inmueble.

El documento es respaldado por Asesoría Jurídica Feminista, Boletín Abortero, Colectiva Feminista Mujer Manglar y el Frente Feminista Tamaulipeco.

«No permitiremos que se laven las manos, exigimos sí, que se revise la existencia de estas… pero también, que se sancione a los responsables de haber permitido su operación durante tantos años».