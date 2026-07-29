¡Fichaje de sorpresa!

Juan Cantú fue firmado por la directiva de correcaminos

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El delantero victorense Juan Félix Cantú Ortiz se convirtió en nuevo refuerzo de Correcaminos para el Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, con el objetivo de fortalecer el ataque del equipo dirigido por Gabriel Pereyra. El futbolista llega procedente de Pachuca, donde formó parte de la categoría Sub-21.

Con apenas 22 años, Cantú cuenta con un proceso formativo destacado. Inició su carrera en las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey y posteriormente pasó al Club América, institución en la que dio el salto al profesionalismo tras destacar por su capacidad goleadora.

Durante su etapa con las Águilas vivió uno de sus mejores momentos al proclamarse campeón de Liga y campeón de goleo del Torneo Apertura 2022 en la categoría Sub-18, rendimiento que le abrió las puertas del primer equipo azulcrema.

Su desempeño fue recompensado con el debut en la Liga MX durante el Apertura 2023, en un encuentro frente a FC Juárez, experiencia que fortaleció su crecimiento antes de continuar su desarrollo con los Tuzos del Pachuca.

Ahora, el atacante originario de Ciudad Victoria buscará convertirse en una pieza importante del conjunto naranja, que pretende ser protagonista en el Apertura 2026. Su juventud, movilidad y olfato goleador representan una apuesta de Correcaminos para reforzar el frente ofensivo.