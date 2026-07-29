Inician la esterilización gratis de perros y gatos

El Gobierno de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Bienestar Social, puso en marcha un programa gratuito de esterilización dirigido a rescatistas que tienen animales bajo su cuidado.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

Como parte de la visión de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal de impulsar acciones que promuevan el bienestar animal y la salud pública, el Gobierno de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Bienestar Social, puso en marcha un programa gratuito de esterilización dirigido a rescatistas que tienen animales bajo su cuidado.

La alcaldesa ha reiterado que el cuidado responsable de las mascotas y el apoyo a quienes dedican su tiempo al rescate de animales son fundamentales para construir una ciudad más consciente y comprometida con el bienestar de todos los seres vivos.

Los interesados deberán registrarse mediante un formulario en línea para programar la cirugía de sus animales. El proceso permitirá integrar un padrón y agendar las citas de manera ordenada.

Liliana Arjona Barocio, secretaria de Bienestar Social, explicó que el registro contempla algunos filtros con el propósito de priorizar la atención de animales en situación de calle y de quienes realizan labores de rescate, garantizando que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan.

«Las esterilizaciones se realizarán en el Centro de Atención Canina, como se hace habitualmente, pero ahora el servicio estará abierto al público. Se habilitará un formulario de Google para que las personas se registren y, con base en ese listado, se les contactará para programar la esterilización de sus mascotas», informó Arjona Barocio.

Las cirugías se llevarán a cabo en el Centro de Atención Canina, ubicado en Victoria número 1510, colonia Victoria.

Las personas interesadas pueden registrarse en el formulario habilitado por la dependencia: https://docs.google.com/…/1VInCxJb3boiA-HdjAvdCu6…/edit, o solicitar mayor información comunicándose al teléfono (867) 711-3537.

Con este programa, impulsado por la administración de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el Gobierno Municipal fortalece las acciones de bienestar animal, promueve la tenencia responsable de mascotas y respalda el trabajo que diariamente realizan los rescatistas de Nuevo Laredo.