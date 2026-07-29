¿Intentaron secuestrar a Karely Ruiz? Así fue el robo que sufrió la influencer en Nuevo León; le habrían quitado 200 mil pesos y fue agredida

Durante la madrugada de este miércoles se reportó que la creadora de contenido habría sufrido un presunto intento de secuestro.

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- En las últimas horas el nombre de Karely Ruiz se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se reportara que la creadora de contenido habría sufrido un presunto intento de secuestro en su domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de delincuentes irrumpió en su casa ubicada en el municipio de San Nicolás de los Garza alrededor de las 4:00 horas de este miércoles, y donde presuntamente golpearon a su esposo, mientras intentaban realizar la privación ilegal de la libertad de Ruiz.

Hasta el momento, se reporta que la pareja fue despojada de más de 200 mil pesos en efectivo así como de joyería que se encontraba en el domicilio. Las autoridades no han informado si Karely Ruiz también fue agredida físicamente.

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Ruiz nació el 28 de octubre del 2000 en Monterrey, Nuevo León, por lo que actualmente tiene 25 años.

Desde muy joven comenzó a compartir fotografías y contenido en redes sociales, aunque fue a partir de entre 2018 y 2019 cuando su popularidad creció de forma acelerada gracias a plataformas de contenido por suscripción y a su actividad en Instagram, TikTok y Facebook.



En sus redes sociales como Instagram cuenta con una comunidad de más de 11 millones de seguidores, lo que la convierte en una de las creadoras de contenido más populares de México.

Antes de convertirse en influencer, Karely reveló en diversas entrevistas que estudió Enfermería y ayudaba a su familia en un negocio de venta de dulces, hasta que decidió dedicarse por completo a la creación de contenido digital.

“¿Qué vendes? ¿Qué anuncias?” la famosa frase que hizo viral a Karely Ruiz

Durante 2018, Karely Ruiz participó en un reality show, donde la joven en ese entonces apenas tenía entre 18 a 19 años, participaba para ganarse el amor de Brando Meza, un creador de contenido regiomontano.

El programa era conducido por Poncho De Nigris, y por su esposa Marcela Mistral, quien formaba parte del jurado, lanzó un fuerte comentario contra la creadora de contenido, iniciando una rivalidad entre ambas.

Durante una de las transmisiones en vivo, Mistral cuestionó a Karely Ruiz sobre su trabajo como influencer y el tipo de contenido que compartía en redes sociales.



Entre las preguntas que generaron tensión estuvieron frases como “¿Qué vendes? ¿Qué anuncias?”, lo que dejó a la joven influencer visiblemente incómoda frente a las cámaras.

El momento se volvió viral cuando Mistral incluso comentó que Karely representaba “la razón por la que los padres no dejan usar internet a sus hijos”, lo que provocó un fuerte debate entre seguidores del programa.

Tras el episodio televisivo, la rivalidad continuó durante varios años mediante indirectas, comentarios y comparaciones en redes sociales.

Aunque el conflicto parecía haber quedado en el pasado, el tema volvió a surgir en distintas entrevistas. En una de ellas, Marcela Mistral incluso señaló que aquel momento contribuyó a que Karely Ruiz ganara notoriedad mediática.

Con el paso del tiempo, ambas figuras dejaron de lanzarse comentarios, hasta llegaron a colaborar en algunos contenidos en redes sociales, lo que parece indicar que la polémica había quedado atrás.

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS