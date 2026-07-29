Jared Leto es acusado por 10 mujeres de abus0. Estas son las denuncias contra el actor

La investigación recoge testimonios de mujeres que afirman haber sido víctimas de presuntas agresiones y conductas sexuales inapropiadas entre 2002 y 2016

ESTADOS UNIDOS.- El actor y músico Jared Leto enfrenta nuevas acusaciones de presunta conducta sexual inapropiada luego de que una investigación de la BBC reuniera los testimonios de 10 mujeres, cuatro de las cuales aseguran que tenían entre 16 y 17 años cuando ocurrieron los hechos denunciados.

De acuerdo con el reportaje, las denunciantes afirman haber conocido a Leto entre 2002 y 2016, cuando el ganador del Oscar tenía entre 30 y 40 años. Sus relatos incluyen presuntas agresiones sexuales, amenazas de violación, llamadas con contenido sexual explícito, manipulación y encuentros sexuales cuando ellas aún eran menores de edad.

La BBC informó que intentó obtener una respuesta del actor antes de la publicación de la investigación, pero no recibió comentarios sobre las nuevas acusaciones.

Criminal sexual misconduct allegations on Oscar winning actor Jared Leto in new BBC doc “Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret.” Claims include:

• Sexual assault in motel bathroom (age 17)

• Threatened assault in hotel (age 19)

• Sex in CA when she was 17 (he was 34)

•… pic.twitter.com/9TkxuNXf3W — Big Breaking ⚡ (@bigbreakingit) July 29, 2026

¿Qué denuncian las mujeres contra Jared Leto?

Según la investigación, cuatro mujeres describieron hechos que consideran constitutivos de delitos sexuales.

Una de ellas afirmó que fue agredida sexualmente en un motel de Las Vegas cuando tenía 17 años. Otra relató que, tras acudir a una habitación de hotel creyendo que asistiría a una reunión con varias personas, Leto presuntamente la amenazó con una violación cuando ella tenía 19 años.

Una tercera mujer aseguró haber mantenido relaciones sexuales con el actor en California cuando tenía 17 años. De acuerdo con su testimonio, hablaron sobre la edad de consentimiento en ese estado, que es de 18 años, pero él habría minimizado el tema.

La cuarta denunciante sostuvo que comenzó a recibir llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando tenía 16 años y que el actor incluso le sugirió mantener relaciones sexuales. Posteriormente, dijo que recibió un acuerdo de confidencialidad para evitar que hablara públicamente sobre la relación, documento que decidió no firmar.

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Además, otras mujeres relataron haber recibido llamadas similares cuando eran jóvenes, mientras que una denunciante afirmó que, cuando tenía 14 años, el actor hizo un comentario de índole sexual sobre su cuerpo durante un festival de música y ordenó que fuera llevada tras bastidores.

La BBC dice haber corroborado parte de los testimonios

La investigación señala que la BBC corroboró varios relatos mediante conversaciones con familiares y amigos de las denunciantes, además de revisar fotografías, mensajes y otros documentos que respaldarían parte de sus historias.

Asimismo, dos exintegrantes del equipo de trabajo de la banda Thirty Seconds to Mars aseguraron al medio que existía incomodidad entre el personal por la forma en que Leto interactuaba con adolescentes y jóvenes durante las giras.

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Jared Leto ya había enfrentado acusaciones similares

Las nuevas denuncias se suman a señalamientos que han circulado durante años en internet y redes sociales. En 2025, el medio Air Mail publicó un reportaje en el que nueve mujeres acusaban al actor de conducta sexual inapropiada. En esa ocasión, Leto negó todas las acusaciones.

La investigación de la BBC también recuerda que la DJ Allie Teilz denunció públicamente el año pasado haber sido agredida por el actor cuando tenía 17 años, lo que motivó que otras mujeres compartieran experiencias similares.

Hasta el momento, Jared Leto no ha respondido públicamente a las acusaciones incluidas en el nuevo documental de la BBC.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO