Persisten las lluvias y el calor extremo en Tamaulipas; pronostican chubascos y temperaturas de hasta 45 °C

Si bien las lluvias podrían ofrecer un alivio temporal en algunas regiones de Tamaulipas, el pronóstico indica que el ambiente seguirá siendo extremadamente caluroso durante gran parte del día.

POR STAFF

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Aunque este miércoles se esperan chubascos en distintas regiones de Tamaulipas, el intenso calor continuará afectando al estado, donde persistirá la onda de calor y se prevén temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, Tamaulipas registrará intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, con posibilidad de descargas eléctricas, mientras que las rachas de viento podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles, anuncios publicitarios y otras estructuras vulnerables.

Pese a las precipitaciones previstas, el calor no dará tregua. La onda de calor permanecerá activa principalmente en la zona oeste del estado, con temperaturas que podrían llegar hasta los 45 grados, especialmente en municipios del occidente y noroeste de Tamaulipas.

A nivel nacional, el SMN pronosticó lluvias fuertes y muy fuertes en 19 entidades del país, algunas acompañadas de granizo, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento, condiciones que podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas.

Las condiciones meteorológicas son ocasionadas por la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión, la onda tropical número 22 y diversos sistemas de inestabilidad atmosférica que favorecen el ingreso de humedad sobre gran parte del territorio nacional.

En cuanto al huracán Genevieve, que alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, el organismo precisó que se localiza a más de mil kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, desplazándose hacia el oeste-noroeste, por lo que no representa riesgo para México.

Ante las altas temperaturas, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, utilizar ropa de colores claros y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Si bien las lluvias podrían ofrecer un alivio temporal en algunas regiones de Tamaulipas, el pronóstico indica que el ambiente seguirá siendo extremadamente caluroso durante gran parte del día, por lo que Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.