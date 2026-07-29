Petróleo se dispara más de 7% y aumenta la incertidumbre en los mercados

El alza de los precios internacionales del petróleo genera incertidumbre sobre el suministro mundial de energéticos.

Los mercados internacionales resienten la inestabilidad geopolítica después de que los precios del petróleo registraran un repunte superior al 7% impulsados por las tensiones en Medio Oriente y la reducción de las reservas en Estados Unidos.

El precio del crudo Brent subió un 7.2% para ubicarse en 90.20 dólares por barril, mientras que el contrato WTI (West Texas Intermediate) ganó un 7.1% y alcanzó los 84.95 dólares por barril, según los reportes recientes de los mercados financieros. Este incremento abrupto se originó tras una serie de ataques y la preocupación latente sobre el control y la seguridad en el suministro global de energía.

¿Qué factores provocaron el repunte en los precios del petróleo?

La escalada en los mercados petroleros responde a diversos eventos críticos en regiones clave para la producción y el transporte de energéticos. Las tensiones geopolíticas y la fluctuación en los inventarios jugaron un papel determinante en las cotizaciones internacionales.

¿Cómo influyó el conflicto en Medio Oriente en el costo del crudo?

La reactivación de ataques vinculados a grupos en Irak y la advertencia de autoridades iraníes sobre posibles restricciones en el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz avivaron los temores sobre la interrupción de los flujos de petróleo. Esta situación generó incertidumbre sobre la estabilidad del suministro global, lo que presionó al alza los precios internacionales de referencia.

¿Cuál fue el impacto de las reservas en Estados Unidos?

Además de la situación geopolítica, el mercado reaccionó de manera directa a la disminución en las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos reportada durante el periodo. Esta reducción en el almacenamiento nacional reforzó la presión compradora entre los inversionistas, acelerando el incremento en las cotizaciones tanto del Brent como del WTI.

El comportamiento reciente de los mercados internacionales refleja la alta sensibilidad que mantienen las cotizaciones energéticas ante los eventos geopolíticos y la fclutuación de inventarios. Mientras las tensiones en Medio Oriente y la incertidumbre en rutas estratégicas continúen marcando la agenda, analistas e inversionistas se mantendrán en alerta ante cualquier variación que pueda impactar la estabilidad económica global y los costos de los energéticos.

CON INFORMACION DE MVS NOTICIAS