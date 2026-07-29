Protestan por fallo en contra de Dana Yanina

Entre los manifestantes había ex alumnos que brindaron su apoyo a Dana Yanina.

Por Benigno Solís

La Razón

Alrededor de diez personas realizaron una protesta, para manifestar su indignación por la decisión de vincular a proceso a Dana Yanina.

Dieron todo su apoyo a la joven quien presuntamente participó en el hecho donde perdiera la vida Dafne de tan solo 13 años, en la academia militarizada «Doenitz».

La protesta fue efectuada a la altura de la Maseca, la mañana del miércoles en el municipio de Altamira.

La activista Aydeé Contreras precisó que Dana también fue víctima y la cual tenían sometida en esa escuela.

«Estamos muy indignados por el fallo que dieron anoche, indignó a toda la población porque Dana es una niña que también fue víctima, la tenían encerrada en una perrera», indicó.

Exigió que la audiencia del jueves tanto del director como de Estrellita, sea pública para que se acaben las especulaciones en torno a que si son o no son los verdaderos detenidos.

Entre los manifestantes había ex alumnos que brindaron su apoyo a Dana Yanina.