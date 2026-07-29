Retiran de emergencia papilla para bebés por posible contaminación con plástico

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni casos de enfermedades relacionados con este retiro, por lo que se exhorta a no consumirlo.

Una reconocida marca de alimentos infantiles anunció el retiro voluntario de uno de sus productos más populares luego de detectar un posible riesgo para los pequeños. La medida fue difundida por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), después de que se identificara un defecto en el empaque que podría provocar la presencia de pequeños fragmentos de plástico dentro del alimento.

Fue la empresa PT Organics Limited, con sede en Oregón, la cual informó que el retiro afecta únicamente a determinados sobres de Pumpkin Tree Peter Rabbit Organics Banana & Strawberry, un puré de plátano y fresa comercializado para bebés y niños pequeños. La decisión fue tomada de manera preventiva para evitar que los consumidores ingieran material plástico que pudiera desprenderse del envase.

De acuerdo con la información oficial, el problema se originó por una falla detectada en un lote de bolsas suministradas por uno de los proveedores del fabricante.

Tras realizar inspecciones internas, la compañía confirmó que un número reducido de sobres presentaba una delgada hebra de plástico blando adherida al interior del envase, por lo que decidió retirar todos los productos potencialmente afectados.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni casos de enfermedades relacionados con este retiro. Sin embargo, la FDA pidió a quienes hayan adquirido el producto revisar cuidadosamente el código de barras y la fecha de consumo preferente para comprobar si forma parte del lote retirado.

¿Qué puré para bebés está siendo retirado del mercado?

El retiro corresponde exclusivamente a los sobres de Pumpkin Tree Peter Rabbit Organics Banana & Strawberry de 113 gramos. Estos productos fueron vendidos únicamente en las cadenas Kroger, Meijer y Target en Estados Unidos entre el 3 de junio y el 13 de julio de 2026.

Los productos afectados pueden identificarse por el código de barras 8 15367 01078 0, el número de carril 4, impreso en la costura trasera derecha del empaque, y por las fechas de consumo preferente 19 de enero de 2027, 20 de enero de 2027, 17 de marzo de 2027, 18 de marzo de 2027, 14 de mayo de 2027 y 15 de mayo de 2027.

La empresa aclaró que ningún otro sabor, presentación o fecha de caducidad de la marca Pumpkin Tree Peter Rabbit Organics forma parte de este retiro, por lo que el problema se limita únicamente al lote señalado por las autoridades sanitarias.

¿Qué deben hacer los consumidores?

PT Organics Limited recomendó a padres, madres y cuidadores revisar los productos que tengan en casa y comparar el código de barras, el número de lote y las fechas de consumo con las publicadas en el aviso oficial. Si el producto coincide con los identificados en el retiro, no debe consumirse ni ofrecerse a ningún menor.

La compañía pidió desechar el puré inmediatamente o devolverlo al establecimiento donde fue comprado para solicitar el reembolso correspondiente. Asimismo, puso a disposición de los consumidores su servicio de atención para resolver dudas relacionadas con este retiro preventivo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO