Revelan el nombre del supuesto primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Lejos de las predicciones del público que señalan a Arantza Ruiz como la posible primera expulsada, las filtraciones señala otro nombre.

La Casa de los Famosos apenas comenzó y la emoción ya se siente entre millones de fanáticos tanto del formato del programa, como de los seguidores de los habitantes de esta temporada; aunque el calendario para esta primera semana todavía promete muchos momentos icónicos y decisivos para las siguientes semanas, en redes ya comienza a circular la filtración de quién será el primer eliminado.

Cabe recordar que este domingo 2 de agosto La Casa de los Famosos México vivirá su primera Gala de Eliminación y antes de conocer al expulsado tras no recibir los votos suficientes del público para quedarse dentro del reality show, los 18 jugadores se enfrentarán a un acalorado posicionamiento frente a los primeros nominados de la temporada.

Si bien es cierto que la lista completa de nominados la conoceremos de forma oficial la noche de este miércoles 29 de julio, ya sabemos quién es el primer nominado; se trata de Aldo Rendón, quien fue seleccionado por Arantza Ruiz en una dinámica en la Gala de Inauguración cuando Wendy Guevara la pidió que seleccionara a uno de los habitantes para estar en riesgo de salir este domingo.

Lo anterior ha ocasionado que el público tenga sus sospechas de que Arantza Ruiz será la primera eliminada por elegir al stylist como nominado; sin embargo, las filtraciones que ya se dieron en redes sociales aseguran que ella no será la que salga por decisión del público y aquí te contamos los detalles.

¿Quién será el primer eliminado de La Casa de los Famosos México?

De acuerdo con lo revelado por una lista que supuestamente revela el orden en el que saldrán uno a uno los habitantes de la casa más famosa de México, la primera celebridad en ser expulsada será la actriz Gema Garoa, quien a la vez fue confirmada como participante la misma noche del estreno.

Si bien esta no es información oficial ni confirmada por la producción de La Casa de los Famosos México, los rumores no han hecho más que crecer tras la filtración de dicha lista, aunque habrá que esperar hasta la Gala de Eliminación del 2 de agosto para confirmar o descartar esta versión.

Mientras tanto, te recordamos cuál fue la postura de Gema Garoa la primera noche dentro de la casa y es que ella entró justo el fin de semana en el que se enteró que su padre murió; sin embargo, reconoció que en medio de su dolor también reconoció que no era cercana a su papá, pues lo conoció hace apenas dos años.

“Yo la verdad es que no tengo una convivencia con él de padre e hija; sin embargo, es pues un momento feo en mi vida, pero igual estoy entrando aquí. No quiero que me salgan con la mama** de que ‘la nomino para que viva el duelo con su familia'», dijo a sus compañeros.

¿Cuándo y dónde ver la Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México?

Las Galas de Eliminación del reality show de Televisa se realizarán todos los domingos a partir del 2 de agosto, fecha en la que se expulsará a un habitante.

Dónde ver: Canal de Las Estrellas y ViX

Horario: A partir de las 20:00 horas

CON INFORMACION DE EL HERALDO DE MEXICO