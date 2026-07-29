Similandia abrirá el 3 de agosto en Ciudad Victoria; será la segunda de Tamaulipas

Una nueva Similandia se abrirá en en Cd. Victoria, es la segunda de Tamaulipas; se ubicará en el Villarreal y tendrá un concepto de farmacia, consultorio y actividades interactivas

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La cadena Farmacias Similares inaugurará el próximo 3 de agosto una nueva Similandia en Ciudad Victoria, convirtiéndose en la segunda de Tamaulipas. El nuevo concepto estará ubicado en el fraccionamiento Villarreal, en el cruce del 16 Sierra Gorda, donde combinará servicios de salud, entretenimiento familiar y una tienda oficial del popular Dr. Simi.

La apertura forma parte de la expansión de este formato que busca transformar la experiencia tradicional de una farmacia. La primera Similandia en el estado abrió en Nuevo Laredo, mientras que otras sucursales operan en la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, donde se han convertido en un atractivo para familias y coleccionistas.

El establecimiento contará con consultorio médico, farmacia y diversas experiencias interactivas de acceso gratuito, entre ellas Simibaila, un reto de baile con el Dr. Simi mediante pantallas digitales; Simiplaneta, un espacio de realidad virtual enfocado en la educación ambiental; además de minigolf, simuladores, máquinas de garras y escenarios diseñados para tomarse fotografías.

Otro de los principales atractivos será la tienda oficial de productos del personaje, donde se podrán adquirir los famosos Simipeluches en sus distintas versiones, además de una estación para personalizarlos con ropa y accesorios. También estarán disponibles playeras, sudaderas, gorras, termos, mochilas, juegos de mesa, papelería y otros artículos exclusivos de la marca.

El concepto de Similandia surgió tras el fenómeno que convirtió al Dr. Simi en un ícono de la cultura popular, luego de que miles de asistentes a conciertos comenzaron a lanzar sus peluches a artistas nacionales e internacionales. Ese éxito llevó a Farmacias Similares a crear espacios que integran salud, convivencia y entretenimiento para todas las edades.

Con su apertura programada para el 3 de agosto, Ciudad Victoria se incorporará a la red nacional de Similandias y ofrecerá a los visitantes una experiencia gratuita que combina servicios médicos, actividades recreativas y una amplia oferta de productos oficiales, en un formato que ha despertado gran interés entre seguidores del emblemático personaje.