Trámites funerarios serán en línea; COEPRIS moderniza sus servicios

El titular de la COEPRIS señaló que la dependencia busca consolidar un modelo de gestión digital que simplifique los procedimientos administrativos.

Por Raúl López García

Expreso

Los permisos para inhumaciones, cremaciones y traslado de cadáveres podrán tramitarse de manera digital en Tamaulipas como parte del proceso de modernización que impulsa la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), con el objetivo de agilizar la atención y evitar traslados innecesarios de los usuarios.

El comisionado estatal de la dependencia, Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, informó que la estrategia forma parte de un proyecto integral de transformación tecnológica que busca hacer más accesibles los servicios que presta la institución, especialmente aquellos que requieren una respuesta inmediata.

«Estamos trabajando en la digitalización de diversos trámites para facilitar el acceso de la ciudadanía y evitar traslados innecesarios, especialmente en procesos tan sensibles como los permisos funerarios», explicó el funcionario.

Precisó que el proyecto no se limita a los trámites relacionados con servicios funerarios, sino que también contempla la digitalización de los cursos para manejadores de alimentos, los cuales actualmente obligan a los trabajadores a acudir de manera presencial a las coordinaciones de la COEPRIS para cumplir con este requisito sanitario.

«También estamos modernizando los procesos de capacitación para que cada vez más servicios puedan realizarse de manera electrónica, facilitando el cumplimiento de la normatividad y reduciendo tiempos para los usuarios», añadió.

Rebolledo Urcádiz destacó que este nuevo esquema permitirá disminuir tiempos de espera, evitar la pérdida de horas laborales y ofrecer una atención más eficiente tanto a ciudadanos como a empresas, sin dejar de garantizar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias establecidas por la autoridad.

El titular de la COEPRIS señaló que la dependencia busca consolidar un modelo de gestión digital que simplifique los procedimientos administrativos, fortalezca la transparencia y acerque los servicios a la población de todo el estado, mediante el uso de herramientas tecnológicas que hagan más ágil la atención en trámites de alta demanda y de carácter prioritario.