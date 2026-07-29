VIDEO: ¿Actividad paranormal? Joven capta cómo una llave del baño se abre sola en un cine

El material generó un intenso debate entre los usuarios de las redes sociales

Un video difundido en redes sociales generó debate entre los cibernautas al mostrar la evidencia de una supuesta manifestación paranormal en uno de los baños de un cine.

En la grabación captada por la usuaria de TikTok @mellamosharon5 se muestra el momento exacto en el que una de las llaves de un lavamanos se abre por si sola sin que nadie la manipule, dejando caer el chorro de agua ante la sorpresa de la mujer.

¿Falla técnica o presencia paranormal? 👁️‍🗨️👻 Grabó cómo la llave del baño en el cine se abrió sola a medianoche, justo antes de que ocurriera algo peor.#Misterio #Viral #Tendencias #Paranormal #Sucesos #AztecaYucatán pic.twitter.com/13cIfXHlHY — TV Azteca Yucatán (@AztecaYucatan) July 29, 2026

¿Fantasma en el cine o una simple falla?

Tras su difusión el video generó un intenso debate entre los usuarios de las redes sociales pues mientras algunos afirmaron que se habría tratado de un fantasma o una entidad sobrenatural invisible, otros ofrecieron una explicación lógica al señalar que simplemente habría sido una falla en la llave del lavamanos.

Fenómeno paranormal o no, lo cierto es que la grabación generó terror entre la mayoría de los cibernautas y dio pie a la conversación sobre anécdotas similares a la vista en el metraje.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO