Vinculan a proceso a Danna Yanina

La Juez de control consideró que existen pruebas suficientes para considerar su probable participación en el feminicidio de Dafne. Abogados apelarán

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La investigación por la muerte de la adolescente Dafne dio este martes un nuevo paso en los tribunales, luego de que un juez de Control vinculó a proceso a Danna Yanina «N» por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, al considerar que existen datos de prueba suficientes para establecer su probable participación en los hechos ocurridos el pasado 16 de julio en una academia militarizada Doenitz en Ciudad Madero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que la resolución se emitió luego de que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial. La Fiscalía reiteró que continuará realizando las acciones jurídicas necesarias para esclarecer los hechos, procurar justicia para las víctimas y combatir la impunidad.

Al término de la audiencia, la asesora jurídica de la familia de la víctima, Lizeth Alejandra Flores García, explicó que la resolución únicamente permite que continúe el proceso penal.

«No quiere decir una sentencia condenatoria, pero sí que existen indicios razonables que llevan a suponer la probable intervención de la imputada. Es por eso que se vinculó a proceso», señaló.

Añadió que durante la audiencia «se respetó los derechos de la imputada a ofrecer pruebas, a tener una defensa técnica adecuada», al tiempo que precisó que el plazo para el cierre de la investigación complementaria «fenecen el día 23 de octubre».

Respecto a la medida cautelar, indicó que «prevalece esa desde que se señaló, era para todo el procedimiento».

Sobre la audiencia programada para el jueves, relacionada con otros imputados en el caso, manifestó: «Estamos preparándonos y ya veremos lo que se resuelva ese día… cuando se resuelva, les comentaremos lo que la juez conforme a derecho resuelva.»

Previo a la declaración de la asesora jurídica, Gabriel Zapata, padre de Dafne, agradeció el trabajo de su representante legal y aseguró que la familia mantiene como único objetivo obtener justicia para su hija.

«Lo que yo quiero nada más es únicamente la justicia para mi hija», expresó.

Asimismo, afirmó que «estamos trabajando en coordinación con el Ministerio Público y todo se ha hecho dentro del marco de la legalidad. No ocupamos fama, no ocupamos medios realmente», al sostener que la prioridad de la familia es el esclarecimiento de los hechos y no la exposición pública del caso.

Con la vinculación a proceso, la investigación complementaria continuará hasta el 23 de octubre, mientras la imputada permanecerá sujeta a la medida cautelar impuesta por la autoridad judicial.