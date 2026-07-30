China podría convertirse en nuevo destino del sorgo tamaulipeco

La llegada del sorgo tamaulipeco al mercado chino podría convertirse en una alternativa para diversificar destinos de exportación y reducir la dependencia de los mercados tradicionales.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

La posibilidad de abrir el mercado chino al sorgo producido en Tamaulipas podría representar una alternativa para enfrentar uno de los problemas que año con año golpea al campo estatal: los bajos precios de comercialización del grano.

Será en agosto que se concretará una exportación de sorgo hacia China a través de puertos del Pacífico, una operación que podría convertirse en la puerta de entrada para que productores tamaulipecos accedan a un mercado de gran escala, de acuerdo a lo informado a Expreso por el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores.

En entrevista, explicó que actualmente existen acercamientos con directivos de la empresa china involucrada en el proyecto, quienes han mostrado interés particular en Tamaulipas debido a que la entidad es el principal productor de sorgo en México.

“Creemos que eso nos puede abrir las puertas a todos. Hemos estado platicando con el CEO de la empresa china y están poniendo sus ojos en Tamaulipas porque saben que es el productor número uno”, señaló.

La expectativa surge en un momento en que los agricultores enfrentan nuevamente dificultades derivadas de los precios internacionales del grano.

Y es que durante este mes de julio del 2026, las referencias internacionales ubicaron el sorgo en alrededor de 157 dólares por tonelada en mercados de exportación del Golfo de Estados Unidos, niveles que productores consideran insuficientes frente a los costos de producción.

Esta situación se ha repetido durante varios años en Tamaulipas, donde los agricultores dependen en gran medida de las cotizaciones internacionales para determinar el precio de venta de sus cosechas. Cuando los valores caen, se generan inconformidades entre el sector, que reclama apoyos compensatorios para evitar pérdidas económicas.

Por tanto, Varela Flores reconoció que el reto continúa siendo lograr mejores condiciones de comercialización para el productor, además de reducir costos mediante una mayor eficiencia en las labores agrícolas.

“Tenemos que buscar la forma de gastar menos en la producción, eficientando nuestras tareas y buscar mejores precios”, expresó.

Aunque el funcionario señaló que todavía es prematuro adelantar resultados concretos sobre las exportaciones a China, consideró que hacia finales de agosto podría existir información más clara sobre el alcance de este nuevo mercado y las oportunidades que podría representar para los productores tamaulipecos.

De consolidarse, la llegada del sorgo tamaulipeco al mercado chino podría convertirse en una alternativa para diversificar destinos de exportación y reducir la dependencia de los mercados tradicionales, en medio de una problemática que cada ciclo agrícola mantiene en incertidumbre a miles de familias dedicadas a la producción de este grano en la entidad.