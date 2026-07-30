Familia de Danna reclama a Fiscalía

Los padres de Danna Yanina bloquearon una vialidad frente a la FENNAM para exigir la destitución de la agente del Ministerio Público que lleva el caso y reiterar la inocencia de su hija, vinculada a proceso por feminicidio

Óscar Figueroa

FOTOS: Cristian Lacarriere

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Los padres de Danna Yanina encabezaron un bloqueo en la calle Álvaro Obregón frente a la FENNAM en Tampico para exigir justicia para su hija y la destitución de la agente del Ministerio Público, Rosalba Hernández, a quien señalan de presuntas irregularidades en el caso.

La protesta ocurrió tras confirmarse la vinculación a proceso de Danna Yanina por el delito de feminicidio en agravio de la menor Dafne, hecho ocurrido hace dos semanas en la academia militarizada Doenitz.

La madre de la joven arremetió contra las autoridades y que no se va a cansar de luchar y pidió a la ciudadanía «abrir los ojos» ante lo que calificó como una evidente injusticia y un proceso manipulado sin pruebas reales.

“Claro, no me voy a cansar, así tenga que llegar a donde tenga que llegar. Se tiene que demostrar la inocencia de mi hija porque es inocente. Se tiene que demostrar que las autoridades son corruptas. Por favor, ya abran los ojos. ¿A poco siempre son aquí en Tamaulipas así? Fíjense por quién votan bien en las elecciones, no voten por ellos. El pueblo elige, el pueblo quita. Por favor, no vean las injusticias que están haciendo, no hay pruebas que condenen”.

La mujer relató los duros momentos que vivió al conversar con Danna Yanina, quien le expresó sentir mucho miedo y no entender por qué le sucedía esto a la gente buena.

Ante su desconsuelo, intentó darle fortaleza pidiéndole confiar en Dios, mientras que su hija le respondió que no guardara rencor en el corazón contra sus acusadores.

Asimismo, la madre hizo pública la entrega de denuncias presentadas por familias de otros menores afectados en la misma institución.

En su reclamo, responsabilizó directamente a la fiscal Rosalba Hernández por la integridad física y la vida de Danna Yanina dentro del centro penitenciario.

La protesta se prolongó por un promedio de tres horas y continuarán con las manifestaciones pacíficas en la zona.