Indigna en redes presunto envenenamiento de “La Güera”, perrita querida por vecinos del ISSSTE

El animal fue localizado con signos de intoxicación durante la mañana, lo que provocó una ola de mensajes de tristeza y enojo

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- La indignación se apoderó de las redes sociales este miércoles, luego de que se difundiera el presunto envenenamiento de “La Güera”, una perrita callejera ampliamente conocida por vecinos, trabajadores y personas que diariamente acuden a la zona del ISSSTE en Ciudad Victoria.

De acuerdo con las publicaciones compartidas por ciudadanos, el animal fue localizado con signos de intoxicación durante la mañana, lo que provocó una ola de mensajes de tristeza y enojo. Decenas de usuarios cuestionaron quién podría hacerle daño a un ser indefenso y exigieron que estos actos no queden impunes.

“La Güera” era considerada parte de la comunidad, pues desde hace tiempo deambulaba por el área sin representar peligro. Habitualmente recibía alimento, agua y caricias de quienes transitaban por el lugar, por lo que su estado de salud causó gran consternación.

Horas después se informó que la perrita logró sobrevivir y fue trasladada a una clínica veterinaria, donde recibe atención médica. Hasta el momento se desconoce su pronóstico, aunque personas cercanas mantienen la esperanza de que logre recuperarse.

El caso volvió a abrir el debate sobre el maltrato animal en Ciudad Victoria y la necesidad de investigar los presuntos envenenamientos de perros y gatos, una práctica que ciudadanos han denunciado en distintas colonias de la capital.

En redes sociales, cientos de usuarios enviaron mensajes de apoyo para “La Güera”, mientras otros hicieron un llamado a denunciar cualquier acto de crueldad contra los animales y a fortalecer la protección de los seres sintientes para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.