Karely Ruiz responde a críticas que aseguran que “inventó” el robo en su casa: “La gente está enferma”

La influencer lamentó que en redes sociales le estén deseando “el mal” a ella y a su familia tras una situación tan compleja como la de ayer

La madrugada del 29 de julio de 2026, siete personas encapuchadas y armadas ingresaron a la casa de la influencer Karely Ruiz con la intención de agredir a su esposo con un golpe en la cabeza, además de robarle al menos 20 mil pesos en efectivo, así como joyas y equipo de cómputo, según detallaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.

Si bien las primeras palabras de Karely Ruiz sobre lo ocurrido en su lujosa mansión se dio hasta la tarde noche del miércoles, la modelo regresó más tarde con un nuevo mensaje, esta vez para responder a las críticas que ha recibido en redes sociales tras el lamentable suceso dentro de su propio hogar.

Por medio de una historia de Instagram la modelo y creadora de contenido aseguró que la gente está “enferma” por la maldad que llevan con ellos, ya que en las últimas horas no ha parado de recibir mensajes llenos de odio en el que usuarios le desean el mal a ella, a su esposo Jhon Echeverry y a la hija que tienen en común, Madisson, de tan solo un año de edad.

Asimismo, la celebridad de las redes sociales no dudó en responder a las acusaciones de que ella habría orquestado el robo dentro de su hogar, una situación que negó y lamentó:

“LA GENTE ESTÁ ENFERMA, comentarios deseándole el mal a mi familia y diciendo que yo invente todo por fama”, se lee en su última actualización de redes sociales.

Cabe destacar que horas antes de este pronunciamiento, la modelo compartió un comunicado oficial en el que precisó que ella y su familia vivieron “una situación muy difícil”, cuando: “Personas ajenas a nuestra familia entraron a robar a nuestra casa, atentando contra nuestra tranquilidad y nuestra seguridad”.

Allí mismo reveló que tanto ella como su hija y esposo están bien, así como que no dudarán en buscar justicia porque “nadie tiene derecho” a “irrumpir en un hogar”; ante ello, afirmó que buscará llegar hasta las últimas consecuencias.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO