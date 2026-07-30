Preparan reformas para reforzar combate al huachicol fiscal y factureras

Propuesta impulsada por Claudia Sheibaum plantea mayores sanciones para quienes participen en evasión de impuestos relacionada con la importación, distribución y compra de combustibles con documentación irregular.

Por Staff

Ciudad de México.-El Gobierno federal prepara un paquete de reformas legales para reforzar el combate a la corrupción, con especial énfasis en el huachicol fiscal y las empresas factureras utilizadas para simular operaciones y evadir impuestos.

Según información publicada por El País, la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con respaldo de legisladores de Morena, empresarios, académicos y especialistas, y busca convertirse en uno de los temas prioritarios del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, junto con el análisis del Paquete Económico 2027.

El proyecto plantea una reestructuración del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objetivo de mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar, fiscalizar y sancionar irregularidades

También contempla fortalecer los mecanismos de auditoría, ampliar las capacidades de vigilancia del gasto público y reducir los espacios de impunidad. Sheinbaum ha señalado la necesidad de fortalecer las herramientas del Estado contra la corrupción.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa trabajan en una propuesta conjunta para actualizar el marco institucional.

Uno de los principales objetivos será combatir el huachicol fiscal, mediante mayores sanciones para quienes participan en redes de evasión relacionadas con la importación, distribución y compra de combustibles con documentación irregular.

La iniciativa también busca cerrar el paso a las empresas fachada o factureras, utilizadas para justificar operaciones inexistentes y desviar recursos públicos.

Además, se prevé fortalecer la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mejorar la protección a denunciantes y crear nuevas capacidades de investigación para delitos como el robo de hidrocarburos