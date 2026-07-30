Robo de cables deja varias calles sin luz

Lamenta el alcalde que como consecuencia de este problema, varias vialidades se quedan sin iluminación y eso ha provocado accidentes con la pérdida de vidas

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El robo de cableado de la red de alumbrado público en Ciudad Victoria se ha convertido en una verdadera crisis.

Diversos sectores de la capital reportan este problema, el cual ya ocasionó un lamentable accidente hace unos días, por lo que el Ayuntamiento trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia del Estado para castigar a quienes cometen este delito, advirtió el alcalde Eduardo Gattás Báez.

El edil señaló que recientemente se abordó el tema del robo de cableado y el fallecimiento de una persona de la tercera edad, por lo que hizo un llamado a quienes sustraen este material y dejan a oscuras calles y avenidas.

«Recuerden que ustedes también tienen madre. Ese fallecimiento no debió ocurrir; si esa vialidad hubiera estado iluminada, posiblemente hoy no estaríamos lamentando una muerte en esas circunstancias», expresó.

«Si hubiéramos tenido iluminada esa calle, estoy seguro de que ese accidente tan grave pudo haberse evitado», agregó.

Gattás Báez informó que el municipio trabaja para restablecer el alumbrado en el Eje Vial, el cual ya había sido rehabilitado en su totalidad, pero nuevamente resultó afectado por el robo de cable.

«Habíamos logrado tener el Eje Vial al 100 por ciento iluminado, pero debido al robo de cable ya no es así.

En varias zonas de Victoria hemos registrado un incremento considerable en este delito.

Por ello estamos sustituyendo el cable de cobre por cable de aluminio, ya que este último tiene menor valor en el mercado negro», explicó.

Añadió que existe coordinación con la Fiscalía para reforzar las acciones y frenar este ilícito.

El presidente municipal reiteró que el robo de cableado se ha convertido en un problema grave para la ciudad.

«Muchos ciudadanos nos preguntan por qué aseguramos que el alumbrado público funciona al 98 por ciento si hay dos o tres cuadras sin iluminación.

La respuesta es que, cuando se roban el cableado de un circuito, todas las luminarias conectadas dejan de funcionar», indicó.

Finalmente, insistió en que el mayor costo de este delito ha sido la pérdida de una vida.

«Estamos enfrentando un problema muy fuerte, no porque falten luminarias, sino porque se están robando el cableado.

Vamos a trabajar de la mano con la Fiscalía para endurecer las acciones.

Lo más lamentable es la muerte de una persona, ya que el accidente ocurrió en una zona sin iluminación y pudo haberse evitado», concluyó.