En tanto alguien debe decirle al Secretario de Seguridad Estatal SERGIO CHÁVEZ GARCÍA que en lo relativo a la terminación del penal federal que se encuentra inconcluso desde hace años en la capital estatal si tiene que ver el estado, si bien es cierto que la aportación es de índole federal como lo asegura es al estado a quien lo corresponde gestionar dicho recurso ante las instancias correspondientes.

Lo anterior debido a que a grito abierto en su lacayuna pretensión de dejar fuera al estado, se aventó el tiro de asegurar que es problema de la federación, en síntesis, el estado sí tiene que ver en el asunto, así de fácil.

Por cierto no es esta la primera vez que el mentado funcionario en sus explicaciones cae en situaciones que desconoce totalmente, la arriba descrita es una de tantas.

En más muy raro el repentino cambio que se suscitó en el área de la Subsecretaria de Ejecucion de Sanciones y Reinserción Social donde llega JAIME ECHARTEA MOJICA que arriba al cargo debido a que su antecesor se retiró por enfermedad al menos así lo indicó el Secretario de Seguridad Pública SERGIO CHÁVEZ GARCÍA quien en ningún momento precisa qué tipo de enfermedad padece incluso, fue el mismo funcionario que tomó la protesta de rigor al flamante subsecretario, en fin una remoción que se da en extrañas situación.

En otro asunto ahora se entiende una de las muchas razones del porqué el ex gobernador del estado FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA no se asoma físicamente en Tamaulipas, las más de 150 observaciones de presuntos desvíos e irregularidades hechas en contra del presupuesto público por más de 17 mil millones de pesos es una de ellas.

Así lo indica claramente las revisiones que se han hecho del ejercicio público de la administración pasada por parte de la Auditoría Superior de la Federación, el lapidario anuncio estuvo a cargo de la Contralora Estatal NORMA ANGÉLICA PEDRAZA en su comparecencia sostenida ante los legisladores locales.

Todo ello sin contar que existen más de 500 expedientes abiertos donde se presume la presencia de un quebranto millonario al erario público.

Todo lo anterior sólo confirma la atrocidad con que se manejó el presupuesto en casi la totalidad de las dependencias estatales de la anterior administración, al menos así se ha estado documentando.

Por tal situación es evidente que el ex mandatario estatal prefiere sin duda alguna mantenerse al margen y por ende no cometer el error de aparecerse por estos lares.

Por tal motivo señalamos en pasadas colaboraciones que CDV no estaría en la lista de prospectos del PAN en la búsqueda de la candidatura a la presidencia de la república en la elección del 2024.

El también ex alcalde de Reynosa bien sabe que es mejor por mucho, andar libre y de vez en cuando lanzar una que otra cacayaca en contra de las nuevas autoridades que estar recluido en algún centro penitenciario, sin duda alguna.

Por otra parte el aún Dirigente Estatal del PAN LUIS RENE CANTU GALVAN aseguro que se están preparando para las elecciones a menos para la alcaldía capitalina barajo los nombres de OSCAR ALMARAZ SMER, ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS y hasta nombró a su “amigo” ARTURO SOTO ALEMÁN.

En ese sentido cabe mencionar que en ningún momento el mentado “cachorro” dijo que ni uno de los tres señalados tienen el mínimo contacto y afecto con el titular del albiceleste de ahí que su dicho solamente fuera para salir del paso de la prensa.

Con el agregado y que bien se sabe que CANTU GALVAN jamás ha tenido voz ni voto en la elección de las y los candidatos del partido que mal dirige, pues siempre lo hicieron y sin duda lo seguirán haciendo sus jefes ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y desde luego su hermano el ex gobernador FRANCISCO.

En otro tema sin duda alguna una pérdida de tiempo y mucho dinero la asistencia del Fiscal General de Justicia de Tamaulipas IRVING BARRIOS MOJICA a la Cumbre Binacional México-Estados Unidos celebrada en Filadelfia donde acudieron más de una docena de fiscales de nuestro país y otros tantos de la Unión Americana.

Tan simple que BARRIOS MOJICA nomas no ha podido con el titipuchal de delitos de fuero común existentes en la entidad mucho pero mucho menos va a tener cabeza o visión para enfrentar o aportar alguna acción efectiva en el combate del crimen transfronterizo, nada nuevo aportara, al tiempo.

En otro punto la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente KARINA LIZETH SALDIVAR LARTIGUE acudió al zoológico de Tamatán para supervisar el cuidado que se hace de las especies animales que ahí habitan.

La funcionaria pudo constatar el trabajo que se realiza dentro del programa de reproducción por ejemplo, asimismo reiteró la absoluta disposición para que las especies que se encuentren cuenten con todos los cuidados necesarios.

POR MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

