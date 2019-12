«Me llevaron los ovnis»: Maradona bromea sobre su excusa tras ausentarse de casa tres días En sus declaraciones abordó una serie de historias de su vida y desmintió que conociera a Pablo Escobar, a pesar de los rumores que apuntan lo contrario.

ARGENTINA.- El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona bromeó sobre una excusa que puso tras ausentarse de casa por varios días. «Una vez, con unas copas de más, falté a casa tres días, llegué al cuarto día y dije: ‘me llevaron los ovnis'», comentó el actual entrenador del equipo Gimnasia de La Plata en una reciente entrevista a TyC Sports.

La anécdota fue contada luego de que un periodista le preguntara si alguna vez había visto un ovni. «No, para qué vamos a inventar», respondió Maradona, antes de continuar con esa historia personal.

En sus declaraciones abordó una serie de aspectos de su vida, entre los que confesó que le gustaría conocer a Michael Jordan, pues es fanático del legendario basquetbolista estadounidense. Asimismo, desmintió que hubiera conocido a Pablo Escobar, a pesar de los rumores que apuntan lo contrario. «No lo conocí, nunca me regaló nada y lo que hacía era horroroso», agregó el exjugador.

Maradona condenó las acciones del capo del narcotráfico y envió un mensaje a los jóvenes para que evitaran el consumo de estupefacientes. «No a la droga, no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia […] no lo prueben», insistió.

Entre lágrimas, contó el momento que vivió mientras estuvo en coma y su hija le pidió que se despertara. «Que nadie se ponga ninguna medalla por sacar a Maradona de las drogas. A mí me sacó Dalma», reiteró el Pelusa, agregando fue entonces cuando decidió alejarse definitivamente de sus vicios.

CON INFORMACIÓN DE RT