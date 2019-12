Columnas: Entre Líneas Otra vez el “Puente Roto”

En tanto la Secretaria de Comunicaciones y Transportes tiene en mente echar andar apenas arranque el año 2020, la construcción del llamado “Puente Roto” que sirve de comunicación entre los municipios de Tampico y Altamira donde se invertirán más de 260 millones de pesos.

El asunto nada de raro tiene al contrario se refleja que al gobierno de la república le importa y mucho la mencionada obra y por ende los miles de habitantes que se verán beneficiados en caso de cristalizar el trabajo.

Sin embargo lo que no dice en su comunicado pero que se sabe por otras vías, es que el mismo gobierno federal pero a través de la Fiscalía General de la República realiza de manera paralela una ardua investigación respecto a quienes construyeron a todas luces la pésima obra.

En ese sentido seguramente que no habrán de batallar mucho pues los responsables son “personajes” altamente reconocidos tanto en ámbito político como del ramo de la construcción donde como se puede observar y confirmar son un absoluto fracaso.

Por lo pronto la unidad federal que investiga y que lleva grandes avances solo espera la confirmación de sus pesquisas para de inmediato comenzar con los citatorios de orden judicial.

Como bien se sabe el matamorense PEPE SACRAMENTO presuntamente involucrado en el tema debe de andar de los más preocupado pues parece ser que ahora sí el asunto va más en serio de lo que se pudiera imaginar.

En otras cosas que también tienen que ver con la mentada secretaria es el caso de los camiones de doble remolque que supuestamente habrían de dejar de transitar por las distintas carreteras del país lo cual sin duda es una tomada de pelo por parte de dichas autoridades.

Las monstruosos bestias de fierro y acero siguen transitando por cientos sin que ninguna autoridad federal ose en detenerlas exponiendo tanto la vida de quienes las conducen como la de miles de personas que tienen la necesidad por diversas causas de trasladarse de un punto a otro de la república, sin duda otra mentira más del gobierno federal.

En otro tema acostumbrada a realizar las cosas se manera sospechosa y discrecional la ex dirigente del PRI estatal YAHLEEL ABDALA CARMONA entrego a sus “consentidos” una especie de bono navideño, sin pensar tantito en las decenas de compromisos que contrajo dentro del ámbito financiero.

La dama en mención confirma con su “trato” preferencial lo que tanto se dijo, que no era otra cosa que atender sus propios intereses personales en todos los sentidos, olvidándose como así fue de su verdadero trabajo, unir al priismo o al menos intentar hacerlo, lo cierto y como se puede constatar es que su paso por el tricolor fue decepcionante por decir lo menos.

Por cierto al flamante titular de lo que queda del priismo EDGAR MELHEM SALINAS lo tocará bailar con la más fea gracias a la ineficiencia de su antecesora, de arranque al menos media docena de empelados tienen lista sendas demandas en contra del otrora “partidazo” debido a la falta de pago y de bonos que por ley les corresponden y no se los entregaron.

Todo ello ocurre sin contar la infinidad de deudas y multas que por diversas razones les serán aplicadas apenas arranque el año 2020, peor habrá de irles en materia financiera puesto que las prerrogativas les fueron reducidas hasta en un 65% más negro el panorama no puede ser.

En otro asunto los delitos comunes como los robo a casa-habitación y a negocios de toda índole se han convertido el pan de cada día de los tamaulipecos que son asaltados por la delincuencia común.

Lo anterior de acuerdo a cifras reveladas por diversas agrupaciones sociales que detectaron un altísimo índice en los delitos arriba citados.

Por supuesto que en el asunto mucho tiene que ver la ineficiencia por parte de la autoridad judicial en el estado.

Ya no son los delitos de alto impacto como siempre argumentan los que traen de cabeza a la Procuraduría de Justicia ahora son y por mucho, los delitos del fueron común.

En otro tema existe profundo malestar entre padres de familia de estudiantes de algunos planteles del Sistema de Conalep.

