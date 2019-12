Acusan retraso de participaciones a los estados Al mes de octubre, los estados debían haber recibido 777 mil 910.4 millones de pesos por este rubro, tal incumplimiento viene ligado de la caída en la recaudación del Gobierno federal, afirman

MÉXICO.-Hasta octubre pasado, los estados no habían recibido las participaciones federales que les correspondían, por 36 mil 990 millones de pesos.

Una ficha informativa del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indica que, de acuerdo con el calendario de entrega de recursos, había un atraso de 4.8 por ciento en la entrega de las participaciones, respecto de lo aprobado para este año.

Al mes de octubre, los estados debían haber recibido 777 mil 910.4 millones de pesos.

Sin embargo, el organismo de la Cámara baja reporta que sólo se les había entregado 740 mil 919.5 millones de pesos.

Al final de año, los estados y el Gobierno de la Ciudad de México deben recibir en total 919 mil 817.4 millones de pesos, de acuerdo con lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

De los 32 estados en 28 se registran atrasos en el monto calendarizado a octubre.

El incumplimiento en el pago de Participaciones (Ramo 28) viene ligado de la caída en la recaudación del Gobierno federal.

El Centro de Estudios indica que los ingresos presupuestarios cayeron .03 por ciento.

Los ingresos petroleros disminuyeron 8.3 por ciento y los no tributarios 3 por ciento, mientras que los impuestos del IVA registraron una caída del 1.2 por ciento, y del ISR, 3.2 por ciento menos.

Cuando las participaciones y aportaciones de las entidades federativas no son cubiertas, la legislación prevé cubrir los recursos con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestos Presupuestarios de las Entidades Federativas.

Señalan reto del SAT: elevar recaudación

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió que el principal reto de Raquel Buenrostro en el SAT es cumplir con la meta de recaudación del próximo año.

«Es esencial que en esta nueva etapa se revierta la caída en los ingresos que se ha presentado últimamente».

«Sólo con ingresos fuertes habrá crecimiento económico y mayor bienestar de la población», expuso el legislador de Morena en un comunicado de prensa.

Dijo que la nueva titular del SAT tendrá que garantizar eficiencia hacendaria y lograr las metas de recaudación para 2020.

Tan sólo del Impuesto Sobre la Renta, ISR, la meta es de un billón 852 mil 853.3 millones de pesos; y del Impuesto al Valor Agregado, IVA, de un billón 007 mil 546 millones de pesos.

Agregó que se aplicará la «actualización» al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, con una meta de recaudación de 515 mil 733.5 millones de pesos.

Dijo que además de representar una importante fuente de recursos, busca reducir el consumo de productos perjudiciales para la salud.

Indicó que que los ingresos tributarios constituyen el 57.4 por ciento del presupuesto para el siguiente año, por lo que es importante alcanzar la meta de recaudación.

«El SAT debe consolidarse como una dependencia libre de corrupción y que aplique con firmeza las nuevas reformas aprobadas en la miscelánea fiscal, sobre todo las que tienen que ver con evasión, elusión y facturas falsas.

Resaltó que ante la caída en la recaudación, en el Congreso consideran indispensable iniciar ya los preparativos para una reforma fiscal integral.

«Buscamos que la nueva titular del SAT sea una fuerte aliada para la próxima reforma hacendaria», mencionó.

Agregó que el Gobierno está ante la gran oportunidad de continuar con los esquemas de compras consolidadas en toda la Administración Pública y acabar con los sobreprecios, garantizar la legalidad en los ejercicios de licitaciones y ser un factor importante que impida los enormes subejercicios de las dependencias de gobierno, al tiempo de seguir impulsando la política de austeridad del actual gobierno.

Subrayó que la nueva titular de la Oficialía Mayor, Thalía Lagunas Aragón, deberá ayudar a acabar con los subejercicios.

Consideró que es el momento propicio para llevar a cabo una profunda revisión del marco legal en torno a los procesos licitatorios en México, buscando nuevas variantes de colaboración entre los sectores público y privado, para generar proyectos que se traduzcan en beneficios tangibles para la sociedad mexicana.