Puntea CFE por quejas en PROFECO La empresa encabezada lista de los más denunciados por abusos con 50 querellas; le siguen la COMAPA con 20 y Walmart, en el rubro de tiendas departamentales

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al cierre de año se dispararon las quejas ante la PROFECO contra la Comisión Federal de Electricidad han aumentado, con 52.

Le siguen en número contra la Comisión Municipal de Agua Potable 20, por lo que suman 72 quejas en servicios primarios.

En contra de tiendas departamentales van 73 quejas, dónde domina Wall Mart con 22 por lo que es la que mas quejas ha recibido hasta mediados de diciembre de este año.

En informe de PROFECO se dijo que de enero a la fecha se han recibido 576 quejas por un monto reclamado de 8 millones 330 mil pesos y se han recuperado 7 millones 200 mil pesos, lo cual representa el 86 por ciento el monto recuperado.

Se han conciliado 3342 quejas, es decir el 59.38 por ciento y se han impuesto 235 multas por un monto de un millón 82 mil pesos por lo que quedan 59 multas pendientes de enviar, por ello la cifra de lo que se recupere puede ser mayor al cierre del año.

De 73 quejas contra tiendas departamentales, 22 son contra las cadenas Wall Mart, le sigue 19 contra FAMSA, 8 contra COPPPEL, 6 contra de Home Depot, 4 contra de Liverpool, y 4 contra de Soriana.

Los principales motivos de quejas son; cobro excesivo o indebido, negativa para validar garantía, deficiencia en la entrega del servicio, negativa a cancelar un contrato entre las de mayor importancia porque existen otras como la no exhibición de precios y tarifas.

En el caso de servicios primarios son principalmente por cobros no reconocidos de servicios que no se prestaron o porque los recibos les llegaron demasiado abultados, en ambos casos; existen enlaces de CFE y COMAPA para aclara esas situaciones y que el usuario tenga una satisfacción.

Lo primero es conciliar y de no ponerse de acuerdo se opta por el procedimiento de queja para lo cual se realiza la aportación de pruebas.