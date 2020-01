Columnas: Carta con una petición extraña Carta con una petición extraña

Cuando me encuentre

máteme. Mejor se lo digo

de una vez. No soy muy

recomendable, pues luego de

que usted dirija a mí sus pasos

o desde que yo descubra que

usted me está mirando, desde

que la vea o nos veamos, tal

vez pudiéramos usted y yo

iniciar un largo viaje. Y entonces

se dará cuenta de lo que le

estoy hablando.

Y así sin más ni más, sin

explicarle quién soy ni de dónde

vengo, me dejaría llevar por

su voz como por el viento y tal

vez me quede allí a vivir como

vive la sangre en el cuerpo o a

gravitar enfrente de sus ojos, no

sé, uno pierde la idea de lo que

sucede cuando dos personas se

conocen. Es un aeroplano cuyo

aterrizaje es incierto.

A partir de ese momento me

volvería yo un chicle pegado

estratégicamente abajo de una

mesa. Nadie además se daría

cuenta. Seríamos usted y yo y

nuestra conciencia.

Le hablaría y no diré a nadie

que le hablé, le escribiría unas

palabras de forma anónima y a

otras le pondría su nombre para

que nadie supiera. Para que

hubiese de todo.

No siendo un depredador,

más bien soy un inofensivo

espectro, no me explico por qué

no soy muy recomendable para

la gente, sólo trato de intuirlo, y

así lo digo con la misma frescura

con que lo dicen.

Porque caerle gordo y

gustarle a usted, resultan ser lo

mismo, ambos extremos arden

en el mismo fuego.

Lo aconsejable es que si por

un descuido me ve, logre usted

hacer como si no me hubiera

visto. Que la indiferencia sea a

la vez el paso de otro paso, un

carro enseguida de otro amarillento,

el verde de un semáforo,

el interrumpido paso del ruido

arrastrado por el viento hacia el

ocaso. Un atropellamiento.

Cuando me encuentre, y

desde que me encuentre, intente

eliminarme en la primera

oportunidad que se le presente.

Instruyase y sea valiente.

Después podría arrepentirse y

tendría yo la ocasión de decirle

en la ventana que ya es tarde.

Será el momento en que

ignora usted si habrá otra opor-

tunidad para matarme. Sí falla

la primera vez, podrá empezar

a darse cuenta que no es fácil

acabar conmigo. Se trata de algo

que ni yo mismo consigo. Soy

mi delator y al mismo tiempo

mi frustrado verdugo que tal vez

haya caído antes que yo en la

desesperación. Es decir: en un

momento dado de esta relación

conflictiva, como lo es verse por

primera vez a los ojos, mátame

antes de que lo intenté yo mismo,

como todas las veces que

dije que lo intentaría.

Si sobrevivo a mi suerte, si

no logra asesinarme, no será

porque yo sea muy hábil, que

sea porque usted no quiso matarme.

Así no guardaré cargos

de conciencia más de los que ya

guardo.

Si yo le sobrevivo y después

de todo puedo seguir mirándola

a los ojos, pudiese ser que yo

tratara de verle a usted a cada

rato hasta volverme un fastidio.

Que tuviera que pedir un tiempo

para descansar de mí. Pudiera

ser que llegase con el tiempo,

con el tiempo sí, a buscar su

mano. Y que usted no me la

ofresca y yo quisiera arrancarsela

de cuajo. Eso suele pasar muy

seguido como crece el cabello,

como la misma gente habla y

guarda silencio, como los cuartos,

como la media cuadra de la

esquina sin un perro.

Máteme en caliente. Antes de

que me arrepienta de pedírselo.

Máteme de repente, pero no

espere tanto tiempo, no es para

que pase la hora y que pase

el día y que pase toda mi vida

como ocurre siempre.

Mátenme si me encuentra

abajo de las cobijas haciendo el

amor con usted que resulta ser

usted. Máteme si es que puede,

si es que tiene la solvencia de

mirarme a los ojos y después de

esa mano que se extiende puede

alzar su mano. Siempre quise

morir de un abrazo.

En lugar de saludarme con la

mano golpee con ella mi rostro.

Es otra manera de decirle que

con una cachetada tengo. Máteme

muchas veces, sí se puede. Y

en la posdata le confirmo que yo

podría morir con mucho gusto

muchas veces en sus brazos…

hágalo ahora, máteme con uno

de sus besos.

HASTA PRONTO.