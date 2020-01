TYUMEN.- Un grupo de cerdos escaparon de su granja e irrumpieron en un supermercado donde lo primero que hicieron fue romper botellas de bebidas alcohólicas y beberlas.

El peculiar suceso tuvo lugar en la ciudad de Tyumen, ubicada en la fría Siberia, donde el grupo de cerdos conformado por una madre y sus dos hijos buscaban refugiarse de la intensa nevada tras escapar de su granja.

Fue así que los animales llegaron hasta un supermercado y sin temor alguno irrumpieron en el establecimiento para luego dirigirse directamente al pasillo de las bebida alcohólicas, según el portal Metro.

Una vez allí, comenzaron a olfatear las botellas. Acto seguido, una botella de whisky se rompe al caer al suelo, tras lo cual los tres cerdos se apresuran a beber el líquido.

It's Christmas Eve in Russia today. And these pigs from the Siberian city of Tyumen decided to do a bit of last minute Cognac shopping… pic.twitter.com/DxPfBDiTV9

— Bryan MacDonald (@27khv) January 6, 2020