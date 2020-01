Fallece Edd Byrnes, actor de ‘Vaselina’

CALIFORNIA.- Edd Byrnes, reconocido por su trabajo en Vaselina, murió a los 87 años de edad.

Según TMZ, su fallecimiento se dio inesperadamente en su casa de Santa Mónica, California; aseguran que fue por causas naturales.

Edd interpretó a Vince Fontaine en Vaselina, fue el anfitrión del famoso baile de National Bandstand.

La estrella también participó en programas de televisión icónicos como 77 Sunset Streep (1958-1964), en la que dio vida a Kookie.

Edd Byrnes, best known as Vince Fontaine, the sleazy announcer in Grease who hits on Marty Maraschino, has died at age 86. In memory, watch him execute this astonishing front handspring flip into the shot, catch a mic, and keep going. (From @bkassoy: https://t.co/i2j4m9J2pG) pic.twitter.com/N9TiZEMvZN

— Simon Houpt (@simonhoupt) January 9, 2020