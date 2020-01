Columnas: Coincidencias Calma, apenas es 2020 (2)

En la pasada entrega de este espacio de opinión, hablamos sobre los relevos en las presidencias municipales en Tamaulipas, que serán hasta el 2021, pero hicimos el señalamiento de que ya hay quienes se están movilizando para sumar capital político y buscar una candidatura.

El sábado pasado hice un desglose de los más aptos, y de los que se creen merecedores, para ser postulados por el Partido Acción Nacional, esta semana hablaremos de los aspirantes que podrían ser abanderados por el Partido Revolucionario Institucional.

Como ya lo había señalado, en la actualidad y después de los descalabros al PRI y PAN que les dio MORENA, las campañas no se ganan sólo por ser de algún partido político ó si se es del mismo partido que el del gobernante en turno, sino del trabajo, carisma y un proyecto bien aterrizado.

En Ciudad Victoria los priístas aún están en el proceso de reacomodo del Comité Directivo Estatal, hace apenas unas semanas salió YAHLEEL ABDALA y entró en su relevo EDGAR MELHEM, quien ya presentó a parte de su equipo, caras viejas y desgastadas perdiendo la oportunidad de una renovación real del partido, el único joven en el equipo es MIGUEL CAVAZOS GUERRERO, aunque la plantilla aún no se termina de ajustar.

En cuanto a sus cartas para la próxima campaña mucho se ha dicho que el partido podría postular a MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN, ahijada protegida por el ex gobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, quien desde el autoexilio sigue teniendo la mano muy metida en el partido.

La carta fuerte no está muy lejos de ahí, pues podría ser el ex diputado CARLOS MORRIS el que reúna el apoyo para lograr la postulación, a su favor tiene el que el joven ha sido cercano a la estructura del tricolor, esa que anda a pie y que aunque reducida, aún quedan priístas de hueso colorado que desde las colonias siguen haciendo su luchita por mantener vivo al partido.

Sin embargo, si el PAN decide postular a una mujer, al PRI aún le queda un As bajo la manga, y podría ser la ex primera síndico ALEJANDRA CÁRDENAS la que al final tome la delantera y busque recuperar la Capital.

Y nada más por no dejar de lado el comentario, aunque muchos insisten en el retorno de OSCAR ALMARAZ, no sería este el momento, pues aunque su regreso es inminente, el experimentado político está esperando el momento adecuado. OSCAR siempre ha mostrado disciplina y visión, nadie lo duda.

Al final, el que sea elegido deberá apoyarse del actual dirigente del partido en Victoria, HORACIO REYNA ha mantenido al partido con lo poco que le dejaron y con los pocos que han seguido portando la camisa tricolor.

En Tampico aún no hay nada definido, pocos priístas se han quedado para mantener al partido y podrían tener que importar a un candidato que tenga el arraigo bien afianzado y el expediente bien limpio.

Se dice que los priístas podrían estar buscando al abogado CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ, actual presidente del Colegio de Notarios y quien goza de la amistad de muchos liderazgos en varios sectores de la sociedad tampiqueña, factor que podría ser decisivo a la hora de contender por la Alcaldía.

En lo que los dirigentes tricolores se recomodan, CARLOS ha seguido con sus actividades acostumbradas y lo mismo lo hemos visto reunido con periodistas que encabezando el trabajo de los notarios del sur ó disfrutando de las posadas con los vecinos del Cascajal.

En Madero poco de dónde elegir, pero podrían recurrir al experimentado y poco valorado OSCAR GÉNARO HERNÁNDEZ, quien se había alejando del partido por la poca oportunidad que le dieron, pero en vista de que poco le queda al partido, podrían ahora sí darles espacio a los buenos priístas.

En Altamira luce complicado, hay quienes manejan el nombre de GRISELDA CARRILLO como la opción lógica y más viable para recuperar la Presidencia Municipal, sin embargo, su cercanía con MELHEM hace pensar que éste la podría poner como dirigente municipal del partido y entonces sí se podrían complicar las postulaciones, además de GRIS en el PRI de la urbe industrial pocas opciones bien posicionadas hay para hacerle frente al PAN.

@Omar_Reyes

omarereyes@gmail.com