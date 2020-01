AMLO desmiente a WSJ sobre presunto acercamiento de Irán López Obrador opinó que el periódico no es objetivo, “la verdad es que ni leo eso. Si me preguntan les contesto que no es objetivo, me consta”

MÉXICO.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apuntó que el periódico estadounidense The Wall Street Journal no es objetivo. Esto, luego que se publicó una columna sobre los presuntos acercamientos de Irán con el actual Gobierno Federal.

“El Wall Street Journal no es objetivo, me consta y vuela, desde luego que son mejores los periódicos de México, qué importancia se le puede dar a eso, nada, que me va a quitar eso, nada. Sería muy aburrida la vida su todos pensaremos de la misma manera, si no hubiese crítica, la democracia es pluralidad y más que tolerancia es respeto”, apuntó AMLO.

Ante ello López Obrador opinó que el periódico no es objetivo, “la verdad es que ni leo eso. Si me preguntan les contesto que no es objetivo, me consta”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, luego de que la columnista Mary Anastasia O’Grady de The Wall Street Journal publicó que el régimen de Irán habría buscado un acercamiento con López Obrador, desde su llegada a la Presidencia de la República, en diciembre de 2018.

Aseguró que una fuente de inteligencia indicó: “Una fuente de inteligencia confiable me dice que Irán se ha estado acercando a México”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIA MX