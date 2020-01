ANGELES.-Un avión comercial derramó litros de combustible sobre una escuela primaria en la ciudad de Los Ángeles, California, en Estados Unidos (EU), como parte de una maniobra de emergencia para un aterrizaje seguro, luego registrar fallas a la hora de su despegue con destino a la ciudad de Shangai, China.

De acuerdo con reportes preliminares, el vuelo Delta 87, de Delta Airlines, reportó fallas en uno de sus motores minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Como parte del protocolo de emergencia, el capitán de la aeronave ordenó la tira de combustible con el objetivo de perder peso y así registrar menos dificultades al momento del aterrizaje en pista. No obstante, la maniobra fue ejecutada sobre una escuela primaria en Cudahy, California.

Una usuaria de Twitter compartió un video a través de su cuenta personal en donde se observa el vuelo de la aeronave y el rastro de combustible que va dejando a su alrededor.

Caught this in Bell Gardens over my house NEWS SAID IT DROPPED FUEL OVER AN ELEMENTARY SCHOOL IN CUDAHY @KTLA @FOXLA @cnnbrk @UniNoticias @NBCLA @ABC7 @ABC @NBCNews @TelemundoNews pic.twitter.com/VG3HBpyYtn

— Sujey Hernandez (@SujeyHernandez) January 14, 2020