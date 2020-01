Al corralón taxis sin placas Al respecto de esta medida, Edgar Hernández Mora, titular de la referida dependencia, recordó que pese a que desde el 31 de diciembre se venció el plazo para el reemplacamiento más de un 5%...

PUEBLO VIEJO, VERACRUZ.- Por desinterés o ignorancia, concesionarios de transporte público no han realizado el reemplacamiento de sus unidades, el cual venció desde el 31 de diciembre ante lo cual la Delegación Regional de Transporte Público en la zona norte del estado, ha procedido a enviar al corralón a las unidades que circulen sin sus placas.

Al respecto de esta medida, Edgar Hernández Mora, titular de la referida dependencia, recordó que pese a que desde el 31 de diciembre se venció el plazo para el reemplacamiento más de un 5% de unidades de transporte público de los municipios de Pánuco Pueblo Viejo Tampico alto y el Higo, han desatendido la medida y por ello se han visto obligado a aplicar sanciones.

Refirió que muchos concesionarios no recogieron sus avisos de emplacamiento otros , sí cumplieron y los recogieron en tiempo y forma y otros se les dio permiso y prorrogas sin embargo estos también ya están vencidos y no han buscado realizar el trámite para obtener las placas,

este pese a que ya pagaron por las mismas, pero como no se ha llamado la atención siguen circulando con placas vencidas o sin ellas.

«Por ello a través de estos medios estamos haciendo el llamado en general para que los concesionarios atiendan esta medida ,las placas ya no son entregadas a domicilio así que tienen que solicitarlas de lo contrario las unidades detectadas sin las mismas serán enviadas al corralón y tendrán que pagar una sanción administrativa por esta falta».

Admitió que desgraciadamente los concesionarios reaccionan y atienden las medidas y los agilizan cuando se comienzan a sancionar a las unidades, lo cual no debería ser necesario si cumplieran en tiempo y forma con los trámites.

foto: La Delegación de Transporte Público inició acciones contra unidades que circulan sin placas o las tengan vencidas.