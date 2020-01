Columnas: Confesionario ‘Insabi azul’

Antes de que termine enero, entre 30 y 31, los 9 gobernadores del PAN firmarán un convenio de no adhesión al INSABI, tal como lo habían advertido, pero la buena noticia es que dicho documento será un acuerdo con la Secretaría de Salud federal, con la que establecieron ya un pacto de coordinación.

Así es mis queridos boes, el tema que fue tendencia hace una semana, hasta que aterrizó el del avión, por las ineficiencias en la implementación del nuevo Instituto que viene a relevar al Seguro Popular auguraba un quiebre entre la 4T y los gobernadores azules, todo parece quedará solo en el anecdotario.

Hay que decirlo como es, los gobernadores de Acción Nacional, a los que se tachó de rebeldes, de irresponsables por no querer firmar su adhesión al INSABI, terminan como vencedores en este episodio, que no ha sido el único, que no será el último.

Y es que como recordarán la semana pasada el propio López Obrador amagó con solo entregar los recursos que por ley corresponden a los estados en materia de salud, pero ni un solo peso de los 40 mil millones que el presupuesto federal destina para el tema fuera del INSABI.

La sensatez se hizo presente, porque según el presidente en turno del GOAN, ya se pusieron de acuerdo con la Federación y aunque efectivamente no se adherirán al INSABI, firmarán un acuerdo de coordinación y también les han garantizado acceso a la bolsa de los 40 mil millones.

«Ellos mismos (Secretaría de Salud) están proponiendo un convenio de no adhesión. En cuanto al convenio de ellos de no adhesión, pero un convenio de trabajo en conjunto y la propuesta que hacemos, es donde va a salir el que sí iremos a firmar», dijo ayer el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco a nombre del GOAN

«Vamos a tener acceso todos. Tendremos acceso los 32 estados, acceso a los 40 mil millones»

La propuesta de los panistas para el convenio o el ‘insabi azul’ consta de 19 puntos, entre los que se establece la gratuidad de la atención y además se especifican las enfermedades que se atenderían en el tercer nivel, lo que hasta ahora ha sido en buena medida el problema con el INSABI y su falta de claridad.

Además, los Estados del PAN seguirán con el control de los hospitales locales y no la Federación como lo marca el INSABI.

A la reunión del dirigente de los gobernadores con Jorge Alcocer, titular de Salud federal, asistió por Tamaulipas la Secretaria Gloria Molina.

Independiente de que la 4T cedió, el reconocimiento debe ser para los gobernadores del PAN y para el propio presiente López Obrador, porque los verdaderos ganadores en este caso son los millones de ciudadanos de las 9 entidades a las que se amenazaba con escatimarles los recursos para su salud.

Será, porque el convenio se firma hasta el 30 o 31 de este mes, el primer asunto en el que AMLO acepta que le corrijan la plana; lo es en el renglón tan sensible como es el de la salud, porque cuando se habla de muerte, de enfermos con cáncer, de falta de medicamentos, ningún color ideológico es tan fuerte como para que los afectados se aguanten.

Recordemos que con los recortes al campo, los cierres de carreteras en todo el país, el cerco a San Lázaro y al aeropuerto de la CDMX la 4T no cedió un solo peso y el presupuesto pasó sin cambiarle una coma de como lo había mandado AMLO

Pero como aquí lo decía en una colaboración anterior, cuando el afectado es el sector salud, lo que se muere no son vacas o borregas, los que se pueden morir son niños, padres y madres de familia y creo que eso hizo que llegaran a un acuerdo. Muy bien por todos los involucrados.

AMLO no viene a Tamaulipas…

Pues que por una agenda saturada el Presidente López Obrador no estará el fin de semana en Victoria como ya se había anunciado. Iba a entregar becas a los chavos antes ninis, hoy jóvenes construyendo el futuro.

Y como es normal, la oponicracia estatal ya hacía apuestas sobre los presuntos mensajes que traería el evento en la capital de Tamaulipas.

Que si iba a estar muy pegadita Maki Ortiz la panista alcaldesa de Reynosa, que si el del espaldarazo iba a ser Héctor Martín ‘El Guasón’ Garza.

Que ya estaba preparada una protesta contra el alcalde de la capital, que los panistas recibirían a AMLO con reclamos.

Nada de nada, tendrá que ser para la próxima, AMLO dejó a todos con las ganas de encontrar una mueca que diera la señal de por dónde sería el rumbo de MORENA rumbo al 2022, lo que a mí en lo personal se me hace muy adelantado, porque en casi tres años pueden cambiar harto las cosas. Comentarios: meliton-garcia@hotmail.com Twitter: @melitong