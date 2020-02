Piden certidumbre para activar inversiones Es un tema de recuperar la confianza de los inversionistas para que apliquen capital en el país.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para reactivar las inversiones privadas en México es necesario que el gobierno federal genere certidumbre y un ambiente de respeto a los contratos, advirtió la economista Genevieve Signoret.

«Hay un problema en la inversión fija, hay dos factores que son invertir en maquinaria y equipo para procesos de producción que se están viendo detenidos, puede ser un problema de confianza o de certidumbre, de entender cuáles son las reglas del juego frecuentemente por un cambio de sexenio, hay alta incertidumbre, y no sabemos cuales son las políticas nuevas que va a ver», dijo.

Indicó que se pasó esta etapa y ya no es una incógnita hacia dónde van las políticas públicas.

«Ahora simplemente es un tema de confianza de que sean las adecuadas, hasta que personas que puedan invertir en plantas productivas o negocios en México y fuera de México, recuperar su confianza en la dirección política será necesario, si no, no podremos salir de este problema».

Apunto que en este momento la economía mexicana está estancada cuando se habla de recesión es de una contracción donde el crecimiento es negativo.

«El PIB de plano se encoge, la actividad económica también y no estamos observando en este momento una recesión, porque está plano, no está creciendo ni contrayéndose, habría que tener otros datos para decir qué es recesión no los hay en este momento, hay un estancamiento y no recesión».