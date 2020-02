Desarrolla Rusia potencial antiviral contra coronavirus

RUSIA.- Hace unos días, comenzaron las pruebas en China del antiviral Triazavirin (TZV) desarrollado de manera reciente por Rusia para determinar su efectividad contra el coronavirus 2019-nCoV.

El TZV se usa en tratamientos de 15 tipos de gripe, y se espera que la efectividad del antiviral reduzca el número de infectados, el cual ya asciende a 20 mil 676.

El fármaco resultó de los esfuerzos conjuntos de la Universidad Federal de Urales, el Instituto de Síntesis Orgánica de la Academia Rusa de Ciencias y el Instituto de Investigación de la Influencia del ministerio de Salud, señaló el viceminstro ruso Sergei Krayevoi.

Deputy Prime Minister Tatyana Golikova about #coronavirus vaccine: Our experts are working on it. As the Chinese side has not provided us with any data on the vaccine and the strain, we are relying on our available sources

