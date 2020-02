A la ching@%#& pacientes que no sean de Aguascalientes, expresa Martín Orozco El mandatario estatal agregó que las personas que estén afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán que acudir a la clínica que se les asignó para recibir atención.

AGUASCALIENTES.- Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, manifestó que la atención médica a personas de otros estados representa un costo considerable para la entidad.

El servicio de Salud del estado son dos rubros muy importantes, uno es atención de casi el 25 por ciento de foráneos; o sea, estados que no son de Aguascalientes, a la chingada. Yo no puedo atender a estados, porque eso me lleva un costo aproximadamente del 25 por ciento”, aseveró en declaraciones a la prensa.

Orozco Sandoval se encuentra entre los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) que no se afiliaron al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) del gobierno Federal.

Este jueves, el gobernador de Aguascalientes manifestó en redes sociales que “realizamos un análisis a detalle para tomar la mejor decisión sobre la incorporación al sistema federal”.

#Aguascalientes contará con servicios de médicos de calidad, la salud es prioridad para esta administración por lo que, en conjunto con directivos del sector, realizamos un análisis a detalle para tomar la mejor decisión sobre la incorporación al sistema federal. pic.twitter.com/f06DgAn5he — Martín Orozco (@MartinOrozcoAgs) February 6, 2020

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DORIGA