Ofertan 60 expositores productos en bazar NLD Primera síndica Dorina Lozano, en representación del alcalde Enrique Rivas y la secretaria de Bienestar Social, Leticia Meneses, recorren los diferentes locales

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- El primer Bazar NLD entró en operación este sábado con la presencia de 60 expositores locales que ofertaron sus productos de carpintería, repostería, manualidades, ropa, bolsas, maquillaje, bisutería, en el Centro Comunitario El Nogal.

La primera síndica Dorina Lozano Coronado, en representación del presidente municipal Enrique Rivas y la secretaria de Bienestar Social Leticia Meneses Camino, realizaron un recorrido por los locales para conocer a los pequeños empresarios y los productos ofertados.

Meneses Camino destacó que se tiene previsto este Bazar NLD se realice de forma mensual en las diferentes sedes de Centros Comunitarios y Tamules que se encuentran en la ciudad, para ayudar a la economía familiar de los emprendedores.

“Ha sido un éxito, se registraron 60 expositores, los 60 acudieron, fue un registro gratuito de parte del gobierno municipal de nuestro alcalde Enrique Rivas, tenemos 10 espacios municipales a lo largo y ancho de la ciudad y queremos que sean para los ciudadanos para hacer precisamente estas actividades”, agregó.

La secretaria comentó que muchos de los expositores han salido de los Talleres de Oficio que ofrece el gobierno local y se apoya a pequeños y medianos empresarios.

Dorina Lozano manifestó la importancia de este tipo de eventos del fomento a la economía y la apertura que tiene el gobierno estatal y municipal por impulsar a los nuevos emprendedores.

“Me da mucho gusto encontrarme en un área fabulosa que tenemos de mi sector y principalmente esta es la visión de nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y de nuestro presidente Enrique Rivas de abrir las puertas a empresarios, a gente que está luchando todos los días por sacar adelante la economía familiar, pero también la economía de la ciudad, son 60 familias que están luchando por salir adelante”.

Verónica Morales, estudiante de repostería del Centro Comunitario de la colonia El Progreso se instaló en este primer bazar para ofertar sus productos y destacó estos eventos gratuitos sirven para darse a conocer.

“Esta muy bien porque este bazar nos sirve para darnos a conocer, es la primera vez que participo. Me ha ido muy bien gracias a que me capacito en los Talleres de Oficio, ya tengo mi clientela e incluso vamos aprendiendo más, creció mi negocio, muchas gracias por permitirnos tener un oficio y que nos sigan apoyando”, dijo.

Otra de las expositoras fue Esther Reyes Contreras quien se dedica a la venta de bisutería, comentó que el registro para participar en el bazar fue rápido y sin complicaciones y agradeció a las autoridades municipales por la realización de estos eventos de promoción.

“Es una muy buena oportunidad para darnos a conocer y vender nuestras cosas, me han invitado a otros bazares pero no tengo la capacidad para pagar. Me enteré por redes sociales y me anoté, todo fue muy ágil. Aprovechemos las oportunidades que el gobierno nos da para promocionarnos”, aseguró.

Así mismo José Ángel García de oficio carpintero, gracias a las capacitaciones del taller de carpintería que ofrece el gobierno municipal se instaló con sus productos para ofrecerlos a la ciudadanía.

“Es muy bueno darnos a conocer los que vamos empezando, yo estuve en un taller de oficio y me ha ayudado mucho porque poco a poco me ha dado trabajo. Es bueno que el bazar sea gratis, así no tenemos que pagar y podemos solventar la compra de más material para realizar nuestros muebles”. señaló.

El bazar registró buena afluencia en esta su primera edición.