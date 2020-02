Saqueos y asaltos en Mataredonda Señalan a motociclistas en violentos atracos, urge vigilancia.

PUEBLO VIEJO, VER.- El registro de violento asalto a mano armada por parte de una pareja de motociclistas y el saqueo de una vivienda, ha encendido los «focos rojos» entre los residentes de la congregación Mataredonda, los cuales claman el apoyo de las autoridades para frenar estos ilícitos.

Deyanira Guadalupe Pérez Rocha, vecina del campo 20 de Noviembre, privada Chapultepec en el referido sector dio a conocer este panorama, refiriendo la preocupación el temor y la preocupación de los vecinos por los recientes hechos violentos y los robos a viviendas.

Dio conocer que el pasado jueves una vecina le dio a conocer que unos sujetos saqueaban una vivienda, los ladrones al verse sorprendidos se dieron a la fuga dejando regados a su paso varios objetos, por desgracia los rateros no fueron detenidos, ya que pese a dar aviso lo arribó ninguna patrulla.

Agregó que apenas el lunes pasado el chofer de una camioneta que iba a surtir a una miscelánea cercana, terminó siendo blanco de violento asalto al salirle al paso dos sujetos en una moto, uno de los cuales lo encañonó para despojarlo de su celular y el dinero de la unidad.

Manifestó que a estos se suman otros robos registrados en meses pasados, agregó que la cercanía de muchas viviendas con el terreno de la primaria «Marcial Montemayor Chapa», el cual está totalmente abandonado y es la ruta ideal de los maleantes que perpetran los asaltos y huyen por este terreno.

Indicó que a esto se suma falta de alumbrado, hay una luminaria en la privada que lleva un mes sin repararse, ya fue reportada, manifestó que acudió a hablar con el comandante de la Policía, para suplicarle realicen rondines de vigilancia ya que la Fuerza Civil no atiende sus llamado.

«Tenemos temor, yo tengo menores de edad, el asalto fue a media cuadra de la casa, nos encerramos temprano en las casas para no salir y no exponernos a robos, esto no había pasado y son dos robos recientes cerca de la privada y estamos preocupados».finalizó