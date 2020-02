‘Los niños nos necesitan, el cáncer no espera’ alerta Asociación ‘Corazones Siempre Unidos’ en Tampico Ante la crisis por desabasto piden apoyo de la sociedad

TAMPICO, TAMAULIPAS. – El Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil que se conmemora cada 15 de febrero para visibilizar esta enfermedad y que se identifiquen los síntomas a tiempo, se convirtió en un día de actividades de ventas para juntar recursos económicos y completar para los medicamentos de las niñas, niños y jovencitos.

La situación se da ante una de las crisis más graves que se registra por el desabasto de medicinas entre ellas la vincristina, ifosfamida, metotrexato y mercatopurina que se requieren para el tratamiento del cáncer en tres hospitales de la zona sur.

La Asociación Civil “Corazones Siempre Unidos” organizó un evento en el patio de una casa ya que no obtuvieron permiso de hacerlo en un sitio público, desde las 13 horas de este sábado 15 de febrero y hasta las 20 horas, en el cual las madres y padres de casi 20 menores cocinaron postres (tartaletas, pays, arroz con leche) elaboraron bisutería, vendieron refrescos, aguas frescas, tamales así como plumas, llaveros, ropa y juguetes.

Carmen Ham, July Cobos, Lorena Pérez, Juan Carlos Morato y Fatima Mar Ramírez

integrantes de la Asociación “Corazones Siempre Unidos” explicaron que organizaron este evento ya que los padres requieren de recursos para las medicinas de sus hijos a diferencia de otros años, donde solo era evento para que las niñas, niños y jóvenes que se atienden en el Hospital Canseco, IMSS e ISSSTE, disfrutaran de un rato agradable y se olvidarán de lo que representa esta enfermedad.

“Ustedes saben la situación hoy en día que estamos enfrentando con medicamentos y aparte cuando un niño o niña es internada alguno de los padres deben dejar de trabajar para atenderlos y el recurso económico baja y estamos apoyándolas» dijo.

Refirió que son cerca de 20 menores desde niños pequeños hasta jóvenes de 22 años, siendo el cáncer más común la leucemia, a los que está apoyando la asociación.

Indicaron que una de las formas de apoyar, es donar artículos de higiene ya que entregan kits de limpieza a las familias de las menores internados además de que reciben donativos en efectivo ya que les sirve de mucha ayuda para las compra de las quimios que les aplican.

Así mismo dijo que por una ocasión especial se pidió apoyo para cinco menores que son Laurita, Tadeo, Anarely, Max y Megan.

«Hicimos la entrega de apoyo a 5 casos especiales, ya que buscamos padrinos para estas familias y se les entregará un cheque para que ellos puedan continuar con el tratamiento» dijo.

Las voluntarias indicaron para quienes gusten contactarse con la asociación, que tienen una página de Facebook que se llama «Corazones Siempre Unidos» y por inbox pueden escribirles.

«Los niños nos necesitan, el cáncer no espera, no podemos dejarlos solos” refirió.

Asimismo pidió a la población que no se dejen de engañar de algunos grupos que piden apoyos y no llegan a los niños.

“Nosotros hacemos públicas estas entregas de apoyos, para que las personas que donaron vean que si les llega la ayuda y en la página publicamos las fotos” explicó.

El número celular al que se puede comunicar es el 833 159-32-33.

Durante este evento acudieron voluntarios quienes realizaron shows de payasos, leyeron cuentos y realizaron actividades de entretenimiento para los menores y quienes asistieron a esta kermés benéfica.

La asociación reveló que en este mes y medio que va del 2020 ya han fallecido tres menores a causa de esta enfermedad.