Toman posesión de predios en Playa Miramar 800 familias Un promedio de 800 familias de escasos recursos, tomaron posesión de predios en Playa Miramar.

«Decidimos tomar posesión de este lugar porque ya lleva 50 años que está de ocioso y sabemos que podemos poseer estas tierras porque hay necesidad», indicó Guadalupe Remedios Moza Correa.

Negaron que haya un cobro por ocupar un lugar y esperan que las autoridades les ayuden a regularizar la zona, ya que en su mayoría son personas que no tienen un terreno y pagan renta.

«Estamos en la calle primera en Playa Miramar pegado a los pinos, es un predio que son tierras nacionales a los cuales nosotros como ciudadanos tenemos derecho, aquí no hay dueños venimos a posicionarnos».

Los posesionarios han improvisado pequeñas casas con palos, cartón y hule, «resulta que ya salieron los dueños, se trata de personas que tienen dinero y no se vale que el pueblo que no tiene dinero no tenga dónde vivir y ellos tengan demás y nosotros no, por eso estamos tomando posesión de estas tierras porque no son de nosotros son del pueblo».