VIDEO. «Tengo todo el derecho a quemar y a romper»: madre exige justicia tras el asesinato de su hija Yesenia Zamudio pronunció un fuerte discurso frente a decenas de mujeres que se ha convertido en viral en la Red

MÉXICO.- El video de una madre mexicana pronunciando un fuerte discurso en el que denuncia el aumento de feminicidios y reclama justicia se ha convertido en viral. La mujer aclaró que no pertenece a ningún colectivo o partido político, pues no necesita a nadie que la represente, pero aseguró que continuará luchando por resolver el asesinato de su hija.

«Si me ves de negro y muy radical, y si quemo y rompo y hago un ‘despadre’ en esta ciudad, ¿cuál es su problema? A mí me mataron a mi hija», expresó con rabia la mujer, identificada como Yesenia Zamudio. «Tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija», continuó.

La intervención de Zamudio se produjo frente a decenas de mujeres, donde justificó sus acciones e hizo una petición a quienes no comparten su forma de protestar: «¡No estorbe!». Asimismo, la madre señaló que las mujeres han roto el silencio y no van a permitir que se haga un «circo» de su dolor.

Su hija, María de Jesús Jaimes Zamudio, murió a los 19 años tras ser arrojada por la ventana de un quinto piso en enero de 2016 y hasta la fecha no hay ningún responsable detenido. La familia maneja la hipótesis de que un profesor de la joven la acosaba e intentó violarla en complicidad de otros compañeros de la universidad.

Con la voz en alto y visible desesperación, Zamudio se declaró una «madre empoderada y feminista» e instó a la sociedad a denunciar todos los casos de violencia machista, en la que muchas veces las víctimas incluso son niñas pequeñas abusadas por sus propios padres.

La mujer reiteró que su lucha es por su familia, por su hija y «por todas las [mujeres] que nadie nombra, porque todos los días asesinan a una y otra, y otra».

CON INFORMACIÓN DE RT