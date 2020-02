Pedirá Canaco revisar ingresos y egresos de playa Abel Morón explicó que el alcalde Mario López tiene la obligación de informar no solo a los ciudadanos si no al Consejo Consultivo de la Playa del cual forma parte la cámara de comercio

Matamoros, Tamaulipas.- La Camara de Comercio, Servicios y Turismo de Matamoros, (CANACO), aseguró que el Muncipio de Matamoros ha incumplido su obligación de informar sobre los ingresos y egresos de la Playa, Abel Morón explicó que el alcalde Mario López tiene la obligación de informar no solo a los ciudadanos si no al Consejo Consultivo de la Playa del cual forma parte la cámara de comercio sobre la recaudación y recursos recibidos pero también debe aprobarse la manera en en que estos millonarios recursos son aplicados situación que nunca ha hecho y ya se aproxima el próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Explicó qué hay una total negativa por parte del Muncipio a trasparentar estos recursos y recordó que el año pasado durante la Semana Santa y el llamado festival del mar la Cámara de Comercio pidió se hiciera público el informe de lo recaudado y gastado tal y como siempre lo han hecho otros alcaldes pero por alguna extraña razón está Admnistracion está escondiendo los números y manejando los recursos sin la autorización del comité consultivo.

El presidente de CANACO dijo que pedirán a la auditoría superior del estado realice un análisis de los ingresos y egresos de la playa y sobre todo el porque no se ha tomado la autorización del comité consultivo que existe por ley para analizar todo lo referente a inversiones en la playa y evitar que los alcaldes en turno hagan mal uso o uso discrecional de los recursos.

Por último no descartó que existan intereses obscuros y económicos con la reciente noticia de que el maximo paseo de los Matamorenses como lo es playa tiene dueño particular por lo que dijo que estarán muy atentos a que esto se resuelva a favor de los habitantes de matamoros y no de intereses personales o políticos.