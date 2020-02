Tribunal Electoral quita condición de ser mexicano por nacimiento para ser consejero

MÉXICO.- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eliminará los requisitos de condición de ser mexicano por nacimiento para ser candidato a consejero del Instituto Nacional Electoral (INE).

El magistrado José Luis Vargas Valdez propuso la inaplicación del artículo 38m inciso A, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que habla del requisito de nacionalidad mexicana por nacimiento

«Yo creo que el tema vinculado con estos conceptos que se han, que han ido evolucionando en los últimos años vinculados con la nacionalidad, hoy a mi modo de ver y tratándose de ciertas actividades, y sobre todo a la luz de una reforma que hubo también, hace no muchos años al artículo 32 de la Constitución Política se ha venido diluyendo esta rigidez en torno a cuándo se tiene la nacionalidad por nacimiento o por naturalización», dijo.

También se eliminó el requisito de pertenecer al Servicio Profesional Electoral de la convocatoria que emitió la Cámara de Diputados para nombrar a cuatro consejeros del INE.

Embrollo en Cámara baja; reciben perfiles de CNDH para comité evaluador pero el organismo lo niega

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) metió en un embrollo a la Cámara de Diputados por la integración del Comité Técnico para la selección de cuatro consejeros del INE.

En menos de dos horas sucedió esto: Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, tuiteó las «propuestas» de la CNDH. Sin embargo, el organismo que encabeza Rosario Piedra, también en la misma red social, informó que no ha enviado nada a la Cámara de Diputados.

En el colmo, una de las supuestas propuestas, Carla Humprey, igualmente en Twitter, rechazó la invitación porque ella aspira a una de las cuatro posiciones de consejería. Luego, John Ackerman, en Twitter, aceptó lo que la CNDH negó.

Al mediodía, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados informó que había recibido las propuestas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para integrar el comité técnico que evaluará los candidatos a consejeros electorales en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, informó vía Twitter que las propuestas de la Comisión que preside Rosario Piedra son Carla Astrid Humphrey Jordan y el C. John Mill Ackerman Rose.

Me permito informar que hemos recibido en JUCOPO de @Mx_Diputados las propuestas de la @CNDH para integrar el Comité Técnico de Evaluación para seleccionar a los consejeros del @INEMexico: la C. Carla Astrid Humphrey Jordan y el C. John Mill Ackerman Rose

