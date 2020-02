Columnas: El Patinadero En los brazos del Síndico

La voz se alzó, el presidente del Congreso del Estado, el diputado GERARDO PEÑA FLORES se convirtió en el líder de la bancada azul, su batería se recargó al cien por ciento y desde la tribuna lanzó un mensaje en defensa de la actual administración.

PEÑA FLORES utilizó argumentos para pedir a los partidos políticos, legisladores y en lo particular a un trío de Morena para hacer un llamado a no perderse en el debate sin razón, ni la objetividad para ver los resultados de acciones que tienen como fin el bienestar.

El pastor azul pidió poner atención el próximo siete de marzo cuando será el informe del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, “para conocer los resultados que arrojan sus acciones por el bien de los tamaulipecos”.

Dijo que los resultados se avalan con indicadores y cifras positivas, sin dejarse llevar por juicios personales, donde se pueden potenciar los avances y resultados alcanzados por la administración en favor de todos los tamaulipecos.

Desde la tribuna, PEÑA criticó a un trío de diputados de Morena que asegura realizar propuestas en beneficio de los tamaulipecos, pero en realidad olvidan defender de lo que realmente duele a los ciudadanos.

“Lo que duele es el crecimiento del cero por ciento; nos duele que se eliminaron los programas de apoyos al campo y que el 2019, con algunas excepciones de algunos Estados como Tamaulipas donde bajaron los índices de criminalidad, fue el año más violento en el país”.

En otro contexto, PEÑA FLORES propone adiciones a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, para promover la implementación de un Parlamento Abierto, con base en la participación ciudadana y uso de tecnologías de la información.

El Diputado resaltó que los Gobiernos deben de ser abiertos, permitiendo conocer la procedencia y uso de sus recursos, así como interactuar mediante mecanismos que fomenten la participación de la sociedad para trabajar de la mano.

En tanto, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, avalaron a ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR como Presidente interino del CEN de Morena, con lo que se le pone pies y cabeza al partido.

Con este dictamen, el alcalde morenista ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN se alza con una victoria paralela, pues con el dictamen se fortalece, pero también posicionan fuertemente y ponen a cuadro de los reflectores lopezobradoristas.

PONCHO RAMÍREZ es una de las piezas principales del ajedrez de BERTHA LUJÁN, siendo la dupla que apoyan en el sur.

OSEGUERA firme en sus decisiones, va hacia adelante y no habrá que perderlo de vista al haber apoyado el proyecto ganador.

El único llorón de esta pelea resultó ser otra vez el Senador AMÉRICO VILLERRAEL GUERRA, quien pierde junto con YEIDCKOL POLEVSKI con el dictamen de los tribunales.

En Casas, se dio un curioso, divertido, pero violento episodio cuando el ex alcalde ARTURO BARRÓN PERALES en chanclas correteo al secretario particular de la presidenta YANHETH PERALES para cachearlo, por lo que el vapuleado se refugió en los brazos del Sindico, ante quien asentó la denuncia por golpes y amenazas de muerte.

El agredido RICARDO PÁEZ, asegura que el ex alcalde y actual diputado suplente de ENRIQUE LICEAGA parecía drogado, pues no le hizo caso ni a su madre que pretendía controlarlo.

Detrás de la agresión hay una guerra de chismes que envuelvan asuntos controversiales y polémicos que son la comidilla del pueblo chico, con un infierno grande.

